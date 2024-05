Pomeriggio particolare per Fabio Rovazzi. Il cantante e youtuber era impegnato in una delle sue dirette su Instagram, seduto a un tavolino all’esterno di un locale su corso Garibaldi, a Milano, quando a un certo punto un ragazzo gli strappa il cellulare e comincia a correre. Il tutto avviene in diretta, tanto che il video ha continuato fino a che il ladro non ha messo il telefono in tasca. Alla diretta di Rovazzi stavano partecipando circa 400 persone, che hanno assistito live al furto.

🚨 Poche ore fa una persona ha rubato il telefono di Rovazzi mentre lui era in live su Instagram, seduto all’esterno di un locale di Milano pic.twitter.com/vErBqjkc55 — Trash Italiano (@trash_italiano) May 12, 2024

Redazione

Luca Sebastiani