Il diritto all’aborto non è messo in discussione. Chiara Ferragni parla di un pericolo inesistente. C’è una grande polemica social che si sta alimentando di ora in ora e che vede protagonisti, da una parte, la notissima influencer Chiara Ferragni e dall’altra un partito, il partito leader in assoluto in questa tornata elettorale che è Fratelli d’Italia. Andiamo per ordine. Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram, precisamente nelle storie, ha postato un’immagine, l’immagine di una sala operatoria, o per meglio dire una di quelle sale dove viene praticato l’aborto. E ha scritto questa frase: “Fratelli d’Italia ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche, dove governa. Una pratica che rischia di diventare nazionale laddove la destra dovesse vincere le elezioni”.

Un concentrato di inesattezze all’interno di questo post o di questa propaganda politica. Vi dico perché. La prima è che nelle Marche non risulta alcun veto all’interruzione volontaria di gravidanza all’interno di una struttura pubblica. Sicuramente ci saranno degli obiettori di coscienza (ci sono in tutte le strutture pubbliche dislocate in tutta Italia). E la seconda è dire che laddove dovesse vincere la destra si estenderà a livello nazionale il divieto di abortire. Dice un’inesattezza perché non può essere vietata alcuna legge dello Stato. C’è una legge, la 194, la quale dice, dal 1978, che qualunque donna può ricorrere all’interruzione di gravidanza in qualunque struttura, laddove si ritenga ci siano le condizioni affinché possa essere praticato.

Ora ritengo molto grave dare un messaggio errato in questo senso, soprattutto da una persona che ha un seguito notevole e quindi ha un grande senso di responsabilità. Hanno un peso importante le parole che dice la stessa Ferragni. Vorrei ricordare che Giorgia Meloni è stata quella che, a posteriori della sentenza della Corte Suprema in America rispetto alla pratica dell’aborto, ha dichiarato ufficialmente, pubblicamente, davanti a tutti i microfoni ha detto la legge 194 non si tocca. Quindi le sue parole hanno rassicurato in tal senso.

È vero che Fratelli d’Italia ha detto che si impegnerà a far sì che possano essere implementati i centri d’ascolto o comunque far di tutto per poter supportare quelle donne e quelle madri che si trovano spesso costrette a dover ricorrere alla pratica dell’aborto perché non hanno i soldi, non hanno la condizione economica per poter sostenere una gravidanza. E’ qui che vuole intervenire Fratelli d’Italia. La trovo una logica di assoluto buon senso e che nulla va a ledere in termini di diritti a quelle donne che vogliono liberamente ricorrere a questa pratica.

Quindi Chiara Ferragni sta dando un messaggio sbagliato che fa parte di quella propaganda politica, però su delle basi che non stanno oggettivamente in piedi, che serve soltanto ad andare ad alimentare quella comunicazione sbagliata per dare contro l’avversario politico. Però, in questo caso con un’ignoranza di base, in termini di chi ignora quelle che sono poi le vere realtà dei fatti.

