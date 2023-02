A 61 anni Anna Oxa, all’anagrafe Anna Hoxha, è tra i concorrenti di Sanremo più blasonati. Per lei è la 15esima volta che partecipa alla gara canora dal 1978 quando a soli 16 anni con il suo stile punk salì sul palco con il brano “Un’emozione da poco”. La cantante pugliese ha partecipato a Sanremo 14 volte, vincendone due edizioni, una nel 1989 con “Ti lascerò” in coppia con Fausto Leali e dieci anni dopo con “Senza pietà”. Dodici anni dopo risale sul palco dell’Ariston con “Sali (Canto dell’Anima)”. “Un brano che narra la condizione umana di una società in cui si è persa la centralità dell’essere umano, dove lo stato di coscienza è stato sostituito dall’intelletto”, ha detto intervistata da Tv Sorrisi e canzoni.

Oxa, barese, figlia di padre albanese e madre pugliese, negli anni ha cambiato look facendo storia nella musica e nello stile. Il suo amore indiscusso per la musica l’ha portata a pubblicare una gran quantità di album collaborando con artisti come Fausto Leali, Ivano Fossati e Roberto Vecchioni. Già da bambina inizia a cantare nei pianobar di Bari, e a soli 15 anni incide il suo primo 45 giri. Sponsorizzata da Fossati, debutta nel 1978 al Festival di Sanremo con “Un’emozione da poco”. Vestita da punk con un look creato apposta per lei da Ivan Cattaneo, Oxa sfiora la vittoria, arrivando seconda dietro ai Matia Bazar.

Si è sposata tre volte: la prima con il musicista Franco Ciani, la seconda con Behgjet Pacolli, imprenditore e politico kosovaro, la terza con Marco Sansonetti, una sua ex guardia del corpo. In tutti e tre i casi ha poi divorziato. Ha inoltre avuto una lunga storia con il batterista dei New Trolls, Gianni Belleno, da cui ha avuto entrambi i suoi figli, Francesca e Qazim.

Anna Oxa ha anche condotto diversi programmi televisivi: Fantastico nel 1988 con Enrico Montesano e nel 1989 insieme a Giancarlo Magalli, Massimo Ranieri, Alessandra Martines e Nino Frassica, Torno sabato con Giorgio Panariello nel 2001. Nel 2013 ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle e nel 2016 è stato uno dei giudici di Amici.

Non ha mai smesso di mettersi in gioco e approda alla 73esima edizione di Sanremo con un brano dal testo profondo e riflessivo. “Ci si trova ad alimentar edelle situazioni false, viene a mancare la dignità”, continua l’artista parlando del suo brano per Sanremo nell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. La responsabilità di ciascuno, conclude, è “scegliere se vuole vivere nella miseria umana o vuole avere altri occhi per vivere la serenità della pace, della propria coscienza”.

Elena Del Mastro

