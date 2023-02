Blanco ha detto che “tanto li dovevo spaccare comunque, mi piaceva così”. Perché anche così finisce il video de L’isola delle Rose, il singolo che doveva cantare a Sanremo e che invece non ha cantato per un problema tecnico: non sentiva la voce nelle cuffie in ear. Quando il problema non si è risolto ha cominciato a prendere a calci i fiori sul palco, a spaccare i vasi. A un Amadeus a metà tra lo sconcertato e l’infuriato aveva ribadito: “Mi sono comunque divertito, non si poteva fermare, quindi …”. È stato il momento clou della prima serata del Festival.

Blanco era tornato sul palco di Sanremo a un anno dalla vittoria con Brividi, e anche questa volta con Mahmood, nel duetto che avevano portato pure al Festival Eurovision. Qualche ora dopo un’altra esibizione: in L’Isola delle Rose, il suo ultimo singolo, pubblicato venerdì 27 gennaio, ad anticipare i due grandi concerti in programma a luglio: allo Stadio Olimpico a Roma e allo Stadio San Siro a Milano. Qualcosa è andato storto.

Dopo aver devastato vasi e fiori sul palco del Teatro, Blanco è stato investito dai fischi del pubblico. “Non mi sentivo in cuffia e allora ho voluto comunque divertirmi, la cosa bella della musica è divertirsi”, ha detto al microfono, raggiunto da Amadeus. Forse non aveva idea del casino in cui si era cacciato: pochi minuti ed è stato tutto una condanna, un “cazziatone”, un paragone antropologico sul gesto, il parallelo con artisti di ieri, quello che voleva significare a proposito della società e l’educazione e via dicendo con tutto il corollario retorico che appartiene alla kermesse.

Alle prime Amadeus ha invitato il cantante a esibirsi di nuovo. “Capita, gli è partita la sciabbarabba”, ha commentato. “Era dai tempi di Bugo e Morgan…”, ha provato a sdrammatizzare ricordando un altro siparietto inatteso rimasto nella storia del Festival. Sul palco sono arrivati gli assistenti a fare pulizie e anche Gianni Morandi, co-conduttore, con una scopa in mano a pulire. “Se Blanco veniva a dirti che non sentiva bene e c’erano problemi tecnici, non c’era alcun problema”, si è chiesto retorico Morandi. “L’avremmo fatto ricantare subito”, ha risposto Amadeus. Pochi minuti dopo l’ufficialità: “Blanco non ricanterà questa sera, non ci sono le condizioni”.

La scena è diventata virale in pochi minuti, sui social una valanga di commenti. Il parallelo più citato: quando nel 2001 gli ospiti internazionali, i Placebo, al Festival condotto da Raffaella Carrà, suonarono Special K. Alla fine il frontman Brian Molko spaccò la chitarra sull’amplificatore. La band fu sommersa da fischi e proteste, Molko rispose con un atteggiamento beffardo, di sfida, inchini e braccia spalancate alla platea. Nessuna spiegazione da parte di Blanco al momento: né alcun riferimento al video, che potrebbe segnalare una performance già in parte preparata come qualcuno ipotizza, né una nota di rammarico rammarico per una specie di raptus. No comment.

Redazione