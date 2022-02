Italiani popolo di santi navigatori navigator cantanti e indignati dalle cover della serata delle cover del Festival di Sanremo. Altrimenti detta la serata “com’eravamo giovani” o “è questa la vera musica” oppure “(ARTISTA X DEFUNTO) si sta rivoltando nella tomba” e di chi confonde le cover con le cover band. La quarta serata, che arriva prima della grande finale di sabato, è anche la serata dei feat. (facoltativi) che porta sul palco un sacco di gente da potersi fare a meno degli ospiti. È andata che senza l’orchestra diversi pezzi sarebbero andati bene manco alla sagra della porchetta. Ed è andata che Lorenzo Jovanotti Cherubini ha fatto un po’ il padrone di casa ipotecando un futuro da conduttore – niente male affato d’altronde quel suo viaggio in Patagonia in bicicletta Non voglio cambiare pianeta proprio per la Rai.

Questo è il Festival degli amici, ha detto sempre Jovanotti: e ricordato gli esordi con Amadeus e cantato con Gianni Morandi come ragazzini. “Il mio Sanremo” la traccia del disegnino affibbiata al conduttore: sole cuore (e vabbé) e un refuso già cult: “FESTIVA” ha scritto Amadeus. E quindi visto che in Italia sono tutti amici o tutti parenti, niente rivoluzione ma sempre Repubblica del karaoke. Pochi amici invece per Maria Chiara Giannetta che si è dovuta conquistare centimetro per centimetro il palco dopo il ciclone Drussila Foer il cui fantasma ancora aleggiava: davvero poteva essere la “donna in gamba” quirinabile per Salvini, a questo punto.

Scelta delle cover: si inciampa nell’hybris e si gongola nel divertentismo. So’ ragazzi. Jovanotti legge una poesia della poeta (poeta?) Mariangela Gualtieri che però è la riscrittura di Otro poema de los dones di Jorge Luis Borges – meglio l’originale. Il testa a testa nella gara è disturbato da Morandi: Mahmood e Blanco convincono con Il cielo in una stanza, Elisa rispolvera Flash Dance. Morandi spicca il volo: grazie a Jova si prende la standing ovation, vince la serata, secondo posto. A questo punto lancia “l’operazione scoiattolo” per domani. Cosmo contesta il maggiore sponsor della kermesse, Eni: “Stop greenwashing!”. Senza senso il siparietto dance prima delle classifiche: sembra il concertone di Capodanno, manca giusto Buccirosso che dice alle cubiste: “Te chiavass!”. Domani la finale. Sarà lunga. Questa è una rubrica.

Quiz Sanremo 2022

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato ad Amadeus per:

a. Complimentarsi per i record di ascolti

b. I Pinguini Tattici Nucleari, ancora, e no dai

c. Informarlo di aver promulgato: le cover di Lucio Battisti sono vietate

d. Aggiornarlo che il momento engagé non è obbligatorio

Vota l’accoppiamento più azzeccato:

a. Pierangelo Bertoli-San Giovanni (e non è una bestemmia)

b. Gianluca Grignani-Johnny Depp

c. Noemi-Jessica Rabbit

d. Amedeo Sebastiani-Amedeo Modigliani (Jovanotti dixit)

Il quiz della prima serata

Giovanni Truppi, Vinicio Capossela, Mauro Pagani in Nella mia ora di libertà meritavano per:

a. Il pianoforte che Truppi si è costruito da solo

b. Il Buono, il Brutto e il Cattivo

c. Canzone inestimabile

d. Tutti a invocare sempre i grandi e al primo omaggio “De André non si tocca”

Non potrò mai dimenticare:

a. Lo spettro di Milva

b. Rocco Hunt l’animatore capo è arrivato perché come lo fa lui il karaoke nessuno

c. Irama ha portato il piccolo alle giostre ed è terrorizzato che gli scappi

d. “It’s Britney bitch!”

Super Maria Chiara Giannetta:

a. Me la ricordavo diversa Blanca di Street Fighter

b. A Fabrizio Moro piace questo elemento

c. Sketch “ancora tu” but gold

d. Si può dire meglio di Drusilla Foer?

Il quiz della seconda serata

Trova l’intruso:

a. Morandi-Jovanotti amici geniali

b. Quel senso di onnipotenza dei LRDL dopo l’endorsement di Paolo Sorrentino

c. Mariangela Gualtieri ha scritto questa poesia come Berlusconi è stato kingmaker

d. Cantare My Way a 26 anni è come scrivere un’autobiografia a 18 anni

Paura eh:

a. Ridete ridete, poi vediamo da qui all’estate con Ana Mena ovunque nelle orecchie

b. Lino Guanciale ha cantato i Beatles meglio di alcuni in gara

c. Gli schiaffi delle mamme a pensare ai figli che si scrivono sulle giacche come Aka 7even

d. Dargen D’Amico pronto per il Palio

Grazie:

a. A Pino Daniele per noi che ci emozioniamo ancora davanti al mare

b. A Elton John per Your Song e a Gino Paoli per Il cielo in una stanza

c. A Jovanotti che ci ricorda quanto è bella la vita, la vita tutta: pure bestemmiare per esempio

d. Dei fiori, pure ai maschietti: ma quanto avranno speso?

Premio “Ma che freddo fa” a:

a. Paul McCartney che non ha ancora querelato Le Vibrazioni

b. Non si può dire poetessa?

c. Achille Lauro che poteva sparire dignitosamente vicino a Loredana Bertè e invece il biglietto e: leggilo!

d. Loredana Bertè che lo avrebbe letto quel biglietto, sicuramente

Il quiz della terza serata

Sì ma meritava di vincere:

a. La ballerina Elena D’Amario che accompagnava Elisa

b. Sei bellissimǝ

c. La cover delle flessioni di Albano di Rkomi feat. Amadeus

d. Elisabetta Canalis che guarda in camera e: la mia Liguria!

Risultati! (corrispondono alla maggioranza delle risposte date alle domande):

a. Almeno non hanno storpiato Paolo Conte, per esempio

b. Già esaurito il primo stock di poster con il disegnino di Amadeus

c. Non voglio cambiare pianeta ma sì, visto che Paul McCartney è morto di nuovo, stasera

d. Per me un po’ di quel “tipo di sostanza stupefacente che circola dietro le quinte” secondo Mario Adinolfi

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

