“Per me quello che ha preso Donatella Rettore“, che alla seconda serata si fa sentire già il sonno e insomma, da qui a sabato, è lunga. Alla seconda serata serve più di un booster insomma. Prima quello di Checco Zalone, quello di Zanicchi e di Rettore, Laura Pausini fa Laura Pausini, basta. La madrina Lorena Cesarini, italiana nata in Senegal, in un monologo sincero ed emozionato contro il razzismo. Si procede per lampi, strappi, highlights. E intanto si è fatta una certa, di già.

Zalone protagonista assoluto (manca Fiorello d’altronde), fa un po’ quello che vuole: le canta a omofobi, cantanti trap e rap tutti uguali o quasi, No Vax e virologi. Si procede scosse improvvise, si piange ancora spesso e volentieri, si guarda l’orario spesso e volentieri preoccupati, invasione barbarica di FantaSanremo. Elisa ha lanciato la sua “operazione scoiattolo”, una sfida a Mahmood e Blanco: in pole position sono loro. Come dalle previsioni dei bookmaker.

Memento: gli ultimi Sanremo hanno sempre avuto finali a sorpresa. Come cantato sul palco: “È questione di chimica”. La deciderà il televoto. Questa è una rubrica.

Quiz Sanremo 2022

Ti ha emozionato di più:

a. Lo “Strapaese” ogni sera a meno 100 sere dall’Eurovision

b. Giovanni Truppi in canotta

c. La maglia stile centrino all’uncinetto di Irama

d. Mahmood che lo chiamano “Mammut” e: recuperatela

Lorena Cesarini, madrina senza filtri:

a. L’emozione non ha voce

b. Monologo necessario

c. Momento politico telefonato

d. Autentica

Checco Zalone e la sua favola di trans e ipocriti di Calabria:

a. È solo un’altra “gli uominisessuali”

b. A Lapo Elkann non piace questo elemento

c. Ha usurpato Almeno tu nell’universo

d. Pio e Amedeo chi?

Laura Pausini meritava:

a. L’oscar

b. Che Marco tornasse, a questo punto

c. Partecipare lei e non condurre l’Eurovision (con Mika e Alessandro Cattelan)

d. Un testo scritto da Madame

Poco ricco di Checco Zalone in arte Ragadi:

a. Ha polverizzato tutte le interviste ai trapper

b. Ha polverizzato tutte le interviste ai rapper

c. A mezzo cast di Sanremo non piace questo elemento

d. Avrebbe vinto il Festival

Iva Zanicchi non si accontenta e (scova quella falsa):

a. Piazza pure l’acuto

b. Fa come se fosse a casa sua

c. Si prende la standing ovation

d. “Faccio sesso a 82 anni con mio marito”

La trovata più bella della serata:

a. Far dirigere l’orchestra a Francesca Michielin (Emma)

b. Intitolare una canzone Virale (Matteo Romano)

c. Riportare sul palco Donatella Rettore

d. Gridare bello e buono: “Papalina”

“Pandemia ora che vai via” del virologo Zalone da Cellino San Marco:

a. È stata meno imbarazzante di “Sì sì Vax” del trio Bassetti-Crisanti-Pregliasco

b. È il capolavoro mancato di Albano

c. Avrebbe vinto il Festival

d. Rappresenta l’anelato ritorno dei virologi in tv dopo una settimana di Quirinale e un’altra di kermesse

Risultati! (corrispondono alla maggioranza delle risposte date alle domande):

a. Fino a sabato dovremo far finta di non sapere chi vincerà, davvero?

b. Era meglio Fiorello di Checco Zalone

c. Era meglio Checco Zalone di Fiorello

d. Siamo ancora a mercoledì. Coraggio.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte