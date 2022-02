La terza serata del Festival di Sanremo è la più difficile. È un confine, il limes tra quello che era sconosciuto e la resa dei conti. L’attraversamento della prima metà della kermesse. La serata della prima carrellata con tutti gli artisti uno dopo l’altro. La serata della seconda classifica generale. La prima serata senza incursioni dei comici. La prima serata in cui gli artisti sono più sciolti e disinvolti. E soprattutto è la serata in cui si comincia a fare una certa.

È stata l’interregno di Cesare Cremonini: il ragazzo dall’argento vivo addosso, un medley di successi e il singolo La ragazza del futuro, un vero e proprio concerto. Date a Cesare quel che è di Cesare. Ed è l’interregno della madrina e co-conduttrice Drusilla Foer. Tutti pazzi anche per lei, ricorda un’idea la “donna in gamba” – quella Quirinabile è stata bruciata da Salvini, e amen. Il momento politico affidato a Roberto Saviano, sugli attentati mafiosi a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 30 anni dopo. Infuria il FantaSanremo al grido: “Ciao Zia Mara”.

Serata lunga ma passata senza troppi fronzoli. Per quanto riguarda la gara è sempre più testa a testa Elisa-Mahmood & Blanco. Corsa per il podio apertissima: occhio alle sorprese Morandi-Dargen D’Amico-Rappresentante di Lista. Domani serata di cover: sempre friccicarella. Questa è una rubrica.

Quiz Sanremo 2022

Grande Grande Grande dedicata a Mattarella (oggi il giuramento del Presidente della Repubblica) per quel verso lì:

a. Con te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei

b. Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu

c. C’è di buono che al momento giusto tu sai diventare un altro

d. Poi ti odio, poi ti amo, non lasciarmi mai più

Tutti pazzi per Drusilla Foer perché:

a. Co-conduttrice migliore per distacco

b. Amadeus=Coso

c. A Simone Pillon non piace questo elemento

d. La freddura a Iva Zanicchi: “Hai anche altre cose più di me”, “Sono colta”

Il Quiz della prima serata

Sbilanciamoci, vincerà:

a. Il bianco e il nero, Mahmood e Blanco

b. Elisa tra le luci di mille città

c. La Rappresentante di Lista che saluta con il culo

d. Gianni “Rocky Roberts” Morandi: con tutte le ragazze lui è tremendo (foto di Anna)

Cesare Cremonini a neanche metà serata:

a. È bullismo verso i cantanti in gara

b. Ha staccato già tutti i sold out per il prossimo tour

c. Perfetto: si va a nanna presto

d. Anzi no: torna dopo

Trova l’intruso:

a. C’è chimica non solo tra Ditonellapiaga e Rettore ma anche con il pubblico

b. Michele “Il Corvo” Bravi

c. Tananai è lo stuntman di Rocco Casalino

d. C’è uno spettro che si aggira per l’Ariston: è lo spettro della “vecchia che balla” de Lo Stato Sociale. Lo ha riconvocato Dargen D’Amico

Ho visto cose che voi umani:

a. Quei guanti da killer in un thriller sessuale anni ’80 di Rkomi

b. Achille Lauro è riuscito a vestirsi a ‘sto giro, anzi no

c. Ana Mena, che animava come alla sagra della pannocchia di Tavernelle

d. Niente da fare: Saviano ricorda sempre Zalone

Il Quiz della seconda serata

Cesare Cremonini è tornato per:

a. Svegliare la gente in sala

b. Quelle mossette alla Freddy Mercury

c. Ricordarci che 50 Special l’ha scritta a neanche 18 anni

d. Far ribaltare il cameraman sul palco

Bene, tirando le somme:

a. Dopo Omicron la variante Ariston?

b. L’endorsement di Drusilla a Giovanni Truppi puzza di Premio della Critica

c. Facciamoli sbarcare, Rovazzi e Orietta e tutta la compagnia, da quella nave, su

d. Ci saranno petizioni su Change.org per far tornare Drusilla Foer

Risposte! (corrispondono alla maggioranza delle risposte date alle domande):

a. Sfangata la metà, daje!

b. “Vi ricordiamo che domani c’è gente che lavora”

c. “Ma è mai possibile tutta questa pubblicità?”

d. Per chi è durato fino alla fine domani mattina spareranno i cannoni del Gianicolo come per Mattarella

