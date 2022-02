La 72esima edizione del Festival di Sanremo si è chiusa la scorsa notte. La diretta dal teatro Ariston, su Rai1, è finita a qualche minuto dalle 2:00. A vincere la coppia Mahmood e Blanco con la loro Brividi. Secondo piazzamento per Elisa con O forse sei tu. Terza posizione per Gianni Morandi con Apri tutte le porte. Quest’ultimo aveva vinto, in coppia con Jovanotti, il premio della serata delle cover di venerdì sera.

È stata un’edizione da record di ascolti: tanto che si parla già di un quarto mandato da direttore artistico e conduttore per Amadeus. Sono stati 13,380 milioni gli spettatori che hanno seguito il festival, pari al 64 per cento di share. I minuti della proclamazione del vincitore di Sanremo dall’1 e 49 all’1 e 56 sono stato visti da 6,422 milioni di persone con uno share del 73,4%.

Gli altri riconoscimenti: il premio della critica Mia Martini è andato a Massimo Ranieri per la sua Lettera di là dal mare. Il premio assegnato dalla Sala stampa Lucio Dalla è andato invece a Gianni Morandi per Apri tutte le porte. Il premio Sergio Bardotti per il miglior test assegnato dalla Commissione musicale presieduta dal direttore artistico Amadeus è andato a Fabrizio Moro per Sei tu. Premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione assegnato dai musicisti dell’orchestra a Elisa per O forse sei tu.

La classifica finale con tutti i 25 artisti big in gara:

1. Mahmood e Blanco – Brividi

2. Elisa – O forse sei tu

3. Gianni Morandi – Apri tutte le porte

4. Irama – Ovunque sarai

5. Sangiovanni – Farfalle

6. Emma – Ogni volta è così

7. La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

8. Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare

9. Dargen D’Amico – Dove si balla

10. Michele Bravi – Inverno dei fiori

11. Matteo Romano – Virale

12. Fabrizio Moro – Sei tu

13. Aka7even – Perfetta così

14. Achille Lauro – Domenica

15. Noemi – Ti amo non lo so dire

16. DitonellaPiaga e Rettore – Chimica

17. Rkomi – Insuperabile

18. Iva Zanicchi – Voglio amarti

19. Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

20. Highsnob e Hu – Abbi cura di te

21. Yuman – Ora e qui

22. Le Vibrazioni – Tantissimo

23. Giusy Ferreri – Miele

24. Ana Mena – Duecentomila ore

25. Tananai – Sesso occasionale

