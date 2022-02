Mahmood e Blanco vincono la 72esima edizione del Festival di Sanremo. La loro Brividi ha trionfato su O forse sei tu di Elisa, seconda, e Stai andando forte di Gianni Morandi. La canzone era data per favorita da pronostici e bookmaker dall’inizio della 72esima edizione del Festival.

Il premio della critica Mia Martini è andato a Massimo Ranieri con la sua Lettera di là dal mare. Il premio assegnato dalla Sala stampa Lucio Dalla è andato invece a Gianni Morandi con Apri tutte le porte. Il premio Sergio Bardotti per il miglior test assegnato dalla Commissione musicale presieduta dal direttore artistico Amadeus è andato a Fabrizio Moro con Sei tu. Premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione assegnato dai musicisti dell’orchestra a Elisa per O forse sei tu.

