Alla finale sembrano sempre buone tutte, manco fossero fritte. Ci sono degli studi scientifici, anche molto accurati, secondo i quali meglio si conosce una canzone più alte sono le possibilità di apprezzarla. Amen. Certo al Festival di Sanremo c’è un’orchestra niente male, che non guasta. E quindi la quinta serata, tutte le canzoni in gara, Sabrina Ferilli e il suo anti-pippone e la sua ode ad Amadeus all’1:30, Marco Mengoni che canta L’essenziale con la quale vinse il Festival, Amadeus e i fiori alla moglie in platea con bacio, l’omaggio a Raffaella Carrà stroncato dai social, Orietta Berti e Rovazzi prima della classifica finale.

È andata avanti fino alle 2:00 quasi. Ed è andata che hanno vinto Mahmood e Blanco con la loro Brividi. Un successo annunciato, calcolato ampiamente dai pronostici e dai bookmakers. Davanti a O forse sei tu di Elisa. Ciao ciao quindi all’effetto sorpresa che aveva caratterizzato le ultime edizioni – Mahmood allora sconosciuto, Diodato, Maneskin. Forse è che si tratta sempre di più di un Festival Eurovision oriented. Gianni Morandi, spietato come il vecchietto di Squid Game, dopo il trionfo targato Jovanotti alla serata delle cover ha fatto fuori uno dopo l’altro gli altri big che ambivano al podio: terzo.

È stato un Festival all’insegna dell’informalità. E nelle presentazioni e nella postura e nelle esibizioni. E quindi l’invasione barbarica del FantaSanremo che per lo stesso motivo ha perso smalto: se la trasgressione è normalizzata non ha più graffio. Edizione da record per quanto riguarda i numeri. Già si parla di Amadeus trattenuto a restare come Mattarella al Quirinale: sarebbe il quarto Festival consecutivo. Ci vorranno mesi per sciogliere la riserva. Quest’anno la “Festivalgia” di cui alcuni giurano di soffrire da quando viene proclamato il vincitore sarà forse attenuata dall’Eurofestival che si terrà in Italia, a Torino, a maggio.

Se l’anno scorso era stato, senza pubblico all’Ariston, il Festival della chiusura; quest’anno si è lasciato intendere che si va verso un’altra fase: segnali incoraggianti proprio per il comparto della musica e dello spettacolo. Questa rubrica si era aperta con un anagramma (Rime Sfonda Stivale da Festival di Sanremo, di Gianni Mura) e così si chiude: Sanremo è l’anagramma di Ramones – così, perché ce va. E, oh, Achille, non è “come fosse”: è domenica.

Quiz Sanremo 2022

Trova l’intruso:

a. Michele “Manolete” Bravi

b. La miglior co-conduttrice è stata un personaggio inventato e interpretato da un uomo

c. La ragazza con la pistola di Tananai è una citazione

d. La SIAE scintillante di Ana Mena

Il non monologo di Sabrina Ferilli:

a. Una boccata d’aria

b. Benaltrismo

c. “Sì ma su quel palco/la visibilità/l’occasione/dire qualcosa importante/lanciare messaggio”

d. La leggerezza di Calvino non era manco quotata guarda

Il quiz della prima serata

Premio momento “Cringe”:

a. Al bacio tra il direttore artistico Amadeus e il direttore di Rai1 Coletta

b. Al bicchiere da cocktail di Achille Lauro

c. Ai Maneskin in golf cart

d. Alla parola “cringe”

Premio al gadget dell’edizione:

a. Le biciclette di Mahmood e Blanco

b. La box con tutti i tamponi di Amadeus

c. Le catenelle di Irama

d. La canotta di Giovanni Truppi

Il quiz della seconda serata

Premio sagra della porchetta di Ariccia:

a. Ana Mena

b. Ana Mena la prima sera

c. Ana Mena la seconda sera

d. Ana Mena con Rocco Hunt

Premio “Sfranti i Gabbasisi”:

a. Papalina

b. “Colleghiamoci con la Nave”

c. L’endorsement di Fedez

d. Ciao Zia Mara

Il quiz della terza serata

Sentence of the Festival:

a. “Le parole, come le amanti, quando non funzionano vanno cambiate subito” (Drusilla Foer)

b. “Come stai?” (Amadeus a Jovanotti)

c. “Perché la presenza mia deve essere legata a un problema stasera?” (Sabrina Ferilli)

d. “Sou Oreste do Brasil” (Checco Zalone)

Sì però meritava:

a. “Màkari è casa mia”

b. L’inno di Mameli della Guardia di Finanza

c. “Tu mi fai girar, tu mi fai girar”

d. Ana Mena

Cosa resterà di questo Festival:

a. I record

b. L’idea rivoluzionaria di donare fiori ai maschietti

c. Tutta questa voglia di ripartire: ripartire?

d. Il figlio di Amadeus direttore artistico

Il quiz della quarta serata

Ha vinto davvero:

a. I “peones” del Parlamento

b. Amaquater

c. Drusilla Foer

d. FantaSanremo

Risultati! (corrispondono alla maggioranza delle risposte date alle domande):

a. Finiti il Romanzo Quirinale, e il Festival: liberi tutti che Omicron langue

b. Chi non ha sognato Antonio Capuano che si alza in platea mente

c. Quanto brilla e puzza di morte il nazionalpopolare?

d. Ciao amore ciao.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

