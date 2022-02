È il duo composto da Gianni Morandi e Jovanotti a conquistare la quarta serata del Festival di Sanremo, quella dedicata alle cover. Il medley dei loro successi ha conquistato il premio speciale dedicato alle cover, arrivando davanti a Mahmood e Blanco con “Il cielo in un stanza” e al terzo posto per Elisa con “What a feeling”. A votare è stata la terna di televoto, Demoscopica 1000 e sala stampa.

Mahmood e Blanco che continuano invece a essere in testa alla classifica generale, dopo la quarta serata. Questa la classifica: Mahmood & Blanco, Gianni Morandi, Elisa, Irama, Sangiovanni, Emma, La Rappresentante di Lista, Massimo Ranieri, Fabrizio Moro, Michele Bravi, Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir, Matteo Romano, Dargen D’Amico, Aka 7even, Noemi, Ditonellapiaga e Rettore, Iva Zanicchi, Giovanni Truppi, Rkomi, Le Vibrazioni, Yuman, Highsnob e Hu, Giusy Ferreri, Ana Mena, Tananai.

La classifica generale della quarta serata#Sanremo2022 pic.twitter.com/BgieGwTvnd — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 5, 2022

Mattatore della serata è proprio Lorenzo Cherubini, che sale sul palco dell’Ariston per duettare col “super amico” Gianni per cui ha scritto il suo brano in gara, “Apri tutte le porte”, e poi regalando al pubblico un intenso momento di poesia, con i versi di “Bello mondo” di Mariangela Gualtieri.

“In quest’ora della sera, da questo punto del mondo, ringraziare desidero il divino labirinto delle cause e degli effetti, per la diversità delle creature che compongono questo universo singolare“, è stato l’incipit della composizione che ha recitato.

Il podio della serata cover #Sanremo2022 pic.twitter.com/8Lo3l729d7 — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 5, 2022

Altra grande protagonista della quarta serata di Sanremo è Maria Chiara Giannetta, la co-conduttrice di Amadeus nota al grande pubblico per ‘Don Matteo’ e ‘Blanca’, la fiction Rai tratta una serie di romanzi che vede protagonista la profiler ipovedente di Blanca.

L’attrice supera l’ansia iniziale scendendo di corsa le scale dell’Ariston, quindi dà lezioni di foggiano ad Amadeus. Giannetta quindi porta sul palco “i suoi guardiani”, ovvero alcune persone ipovedenti che l’hanno aiutata nella realizzazione della fiction Blanca.

Presentando Michela, Marco, Sara, Maria e Veronica, Maria Chiara Giannetta ha spiegato al pubblico dell’Aristone che “ognuno di loro” le ha insegnato “qualcosa come la determinazione, potersi fidare, l’ironia e la capacità di fare salti nel vuoto“. “E’ bello andare oltre ciò che si vede e oltre i pregiudizi – ha spiegato l’attrice – perché quello che non conosciamo è ricchezza infinita che ci rende umani. L’ho fatto per mesi e, vi assicuro, è stato una figata“.

Precedentemente anche Maria Chiara Giannetta si è esibita in un suo personalissimo medley, composto da titoli e versi di canzoni infilati uno dietro l’altro assieme all’attore Maurizio Lastrico. I due in cinque minuti si sono presi e lasciati, si sono dichiarati amore eterno e subito dopo hanno litigato, hanno persino respinto Amadeus perché “il triangolo no, non l’avevo considerato“.”C’è tutta la storia della musica italiana“, è stato il commento ironico di Amadeus alla performance dei due attori.

Una serata, quella delle cover di Sanremo 2022, premiata anche dal pubblico davanti allo schermo: (dalle 21.29 all’1.41) è stata seguita da 11 milioni 378 mila spettatori pari al 60.5%. di share.

L’anno scorso la quarta serata del festival, che ospitò la finale dei Giovani, fu seguita in media da 7 milioni 880 mila spettatori pari al 44.7% di share.

Redazione

Fabio Calcagni