Si è svolta oggi l’Assemblea degli Azionisti che ha formalizzato la designazione di Roberto Sergio a nuovo componente del Consiglio di Amministrazione Rai, indicandolo per la carica di amministratore delegato. Tra i membri del cda, favorevoli Marinella Soldi, il cui voto da presidente in caso di parità vale doppio, Simona Agnes in quota Forza Italia e Igor De Biasio in quota Lega. Contraria Francesca Bria in quota Pd. Astenuti Alessandro Di Maio, in quota M5S e il consigliere Riccardo Laganà, eletto dai dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione della Rai ha provveduto a nominare Roberto Sergio quale nuovo amministratore delegato, con decorrenza immediata. Espletate le formalità di rito – si legge in una nota – nel corso della riunione il nuovo amministratore delegato ha comunicato di voler nominare Paola Marchesini quale direttore dello Staff Amministratore Delegato e di voler affidare a Giampaolo Rossi il ruolo di Direttore Generale Corporate, ruolo precedentemente ricoperto ad interim dall’Amministratore Delegato. Il Consiglio di Amministrazione Rai ringrazia l’Amministratore Delegato uscente Carlo Fuortes per il ruolo svolto.

Non sorprende l’astensione dei Cinque Stelle che puntano ad alcune caselle (Rainews, ad esempio): è stato lo stesso Giuseppe Conte del resto questa mattina in un’intervista alla Stampa a proporre la convocazione degli Stati generali della tv per la riforma della Rai, tenendo insieme maggioranza ed opposizione e a dire che sul voto del nuovo Amministratore Delegato avrebbe dovuto decidere Di Majo: “se fossi io al suo posto sospenderei il giudizio in attesa di capire meglio i nuovi orientamenti”, ha dichiarato il leader 5 Stelle.

Giulio Pinco Caracciolo

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo