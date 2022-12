Già vicedirettore del Tg1 dal 27 settembre 2021, sarà Nicola Rao a dirigere il Tg2. Succede a Gennaro Sangiuliano, nominato Ministro della Cultura nel governo Meloni. Il Cda Rai riunito oggi a Roma sotto la Presidenza di Marinella Soldi ha dato parere favorevole alla proposta dell’Amministratore Delegato Carlo Fuortes di nominare Nicola Rao alla Direzione del Tg2. Lo rende noto la Rai. “A Carlo Pilieci, vicedirettore del Tg2, che ha esercitato il ruolo di direttore ad interim della testata da fine ottobre 2022, i ringraziamenti del CdA per il lavoro svolto”, si legge nella nota.

Rao ha esordito in Rai nel 2003 al Tg2 come giornalista parlamentare. Dall’1 febbraio 2010 al 30 settembre 2017 ha ricoperto l’incarico di responsabile della redazione del Tgr Lazio, con la qualifica di caporedattore centrale per poi arrivare alla testata nazionale Rai.

La votazione è finita con quattro voti favorevoli e tre contrari il voto di gradimento sul nuovo direttore del Tg2 Nicola Rao. Ad esprimersi a favore sono stati, oltre all’amministratore delegato Carlo Fuortes e alla presidente Marinella Soldi, i consiglieri indicati dall’attuale maggioranza Simona Agnes e Igor De Biasio. Contrari, invece, quelli espressi da Pd e M5s, Francesca Bria e Alessandro di Majo, oltre a Riccardo Laganà, eletto dai dipendenti. “Ci troviamo, a distanza di un anno dalle precedenti nomine dei direttori delle testate Rai, a constatare la poca trasparenza e oggettività nel metodo e nei criteri di nomina in relazione alla scelta della direzione di una importante testata come il Tg2, che certamente necessita al più presto di una guida autorevole. Ancora una volta il Cda della Rai si ritrova a ratificare una scelta presa altrove e che consiste nella proposta di un nome gradito al governo di turno”. Lo denunciano i consiglieri Rai Francesca Bria, Alessandro Di Majo e Riccardo Laganà, che hanno votato contro la nomina di Nicola Rao alla guida del Tg2.

“Il cdr del Tg2 esprime apprezzamento per la scelta del consiglio di amministrazione di nominare in tempi ragionevoli il direttore della testata. I nostri sinceri ringraziamenti vanno al vicedirettore Carlo Pilieci che per due mesi ha guidato il Tg2 ad interim con efficienza, autorevolezza e professionalità”. Lo scrive il cdr del Tg2 in una nota. “Al direttore Nicola Rao – prosegue la nota – esprimiamo i migliori auguri di buon lavoro: troverà una redazione volenterosa e pronta ad intraprendere un percorso comune per la crescita del Tg2”.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro