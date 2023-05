Potrebbe essere quello di Alessandro Cattelan il nome prescelto per la fascia serale più ambita, lo spazio tv della domenica sera, lasciato libero da Fabio Fazio, dopo il suo trasloco dal servizip pubblico a Discovery.

Il popolare conduttore – reduce dai successi dell’Eurovision – dopo X Factor è approdato in Rai. Nell’ultimo anno, si è dedicato al late show che porta il suo nome (“Stasera c’è Cattelan”, su Rai2).

Classe 1980, esperienza sia in tv che in radio, Cattelan secondo le indiscrezioni pubblicate dai quotidiani sarebbe destinato a condurre uno show in prime time o un programma sul modello domenicale di “Che Tempo Che Fa”, prendendo, dunque, il posto di Fabio Fazio.

Ma tutto è ancora in divenire: i palinsesti saranno resi noti nelle prossime settimane, mentre le nomine verranno presentate al Cda Rai il prossimo 25 maggio.

