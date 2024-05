È la scalata dell’enfant prodige, scopertosi conduttore televisivo e ora pronto a prendersi il palinsesto forte della televisione di Stato. Stefano De Martino, a soli 34 anni, ha detto sì al matrimonio con la Rai. Un accordo dalla durata di 4 stagioni, che vedrà l’ex compagno di Belen Rodriguez impegnato per la “Direzione intrattenimento Prime Time nella fasce pregiate di Rai 1 e Rai 2”.

Chi è Stefano De Martino

La sua carriera da presentatore era iniziata nel 2015, nella squadra di Amici, a conduzione dell’appuntamento in day time della trasmissione. Poi nel 2016-2017 appare come mentore di ‘Selfie – Le cose cambiano su Canale 5’, nel 2018 inviato all’Isola dei Famosi. Un anno dopo il ‘benvenuto in Rai’ con il programma Made in Sud. Poi nel cv aggiunge Castrocaro e una sostituzione di Amadeus a ‘Stasera tutto è possibile’, il comedy show pronto a chiudere la stagione più seguita di sempre. E ancora il ritorno ad Amici come giudice, fino al successo di ‘Bar Stella’ su Rai2. Una vera e propria scalata, con tanto di gavetta, ma lontana dal suo primo amore: la danza. Nel 2007 infatti vinse una borsa di studio al Broadway Dance Center di New York per avvicinarsi al mondo di quella moderna e contemporanea, poi nel 2009 la svolta con la vittoria del talent Amici, grazie al quale si assicura un contratto con la Complexions Contemporary Ballet, e si assicura la possibilità di tornare al programma nel corso degli anni in veste di ballerino e coreografo.

Il contratto

Gli ottimi risultati e l’ampio turnover dei conduttori, tra addii e flop delle scelte del nuovo governo, lo portano ad ottenere la conferma di cui scrive Dagospia. Un quadriennale che prevede la conduzione di Affari Tuoi, con un ottimo compenso, sicuramente il più alto finora percepito dal ballerino, e anche con una promessa importantissima: dopo la mini-era Conti (prossimo alla conduzioni dei due futuri festival di Sanremo), potrebbe prendere le redini della kermesse della musica italiana.

L’accordo, in linea con quello riservito ai conduttori di punti degli scorsi anni, prevede anche la conduzioni di serate speciali. A lui i complimenti dell’AD Roberto Sergio, e del DG Giampaolo Rossi. Così, nel periodo di maggior movimento del mercato dei conduttori, la nuova Rai punta sul vivaio.

