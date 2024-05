Da giorni, si susseguivano voci sempre più insistenti, e ora sembrano trovare conferma. Stando alle indiscrezioni riportate da Dagospia, Giorgia è stata designata come la nuova conduttrice-volto di X Factor. Ancora una cantante alla guida: dopo l’era Cattelan, era stata infatti Francesca Michielin ad occupare il posto di madrina del talent musicale. Giorgia, che proviene da una grande performance come co-conduttrice al recente Festival di Sanremo al fianco di Amadeus, è stata sondata da diverse trasmissioni concorrenti per assumere un ruolo nei talent show e ora sembra avere l’opportunità di entrare a far parte della grande squadra di Sky.

I giudici

Inoltre, sembra che la produzione abbia deciso di apportare una rivoluzione completa anche alla giuria, con ben tre nuovi ingressi: Jack La Furia (nome d’arte del rapper Francesco Vigorelli), Achille Lauro e Paola Iezzi (di Paola e Chiara) e il ritorno dell’ex Manuel Agnelli. Celebre, lo scorso anno, il caso Morgan: uno dei quattro giudici del talentassieme a Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D’Amico che in svariate puntate si era accanito contro ogni collega, gli autori del programma e contro persino la conduttrice Francesca Michielin e che poi gli costarono il posto al tavolo a trasmissione in corso. Ironia della sorte, l’ultimo caso di addio di un giudice del talent a programma già iniziato riguardò invece Asia Argento (ex compagna di Morgan). L’attrice e regista venne allontanata dopo le accuse del collega Jimmy Bennett (21 anni più giovane) di esser stato molestato quando era minorenne.

L’edizione 2024 debutterà a settembre, ma già in estate inizieranno i lunghi provini. Sky annuncerà la sua squadra nelle prossime settimane. Il talent resterà ancora in futuro sul satellite: scongiurata l’ipotesi del passaggio a Warner Bros Discovery.

