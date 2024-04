Quattro festival di Sanremo insieme, ora il divorzio e le accuse da parte dell’ex manager. Al tramonto della sua esperienza in Rai, per Amadeus, è già finito un altro matrimonio, quello con il manager Lucio Presta, che in una recente intervista al Giornale ha svelato non pochi retroscena sul loro rapporto.

“Pensavo che la gratitudine fosse il sentimento predominante, ma sembra che la sindrome del beneficiato rancoroso sia un tratto distintivo dei nostri tempi e persino dei personaggi di spicco. È tempo di rivelare le persone per chi sono veramente e di raccontare come si sono svolti gli eventi”, ha dichiarato Presta.

Le idee

“Il primo Sanremo a cui abbiamo lavorato insieme è stato un trionfo di sinergia. Amadeus era inizialmente spaesato nel formulare il regolamento e tutto ciò che ne conseguiva”, ha esordito l’ex manager del presentatore in procinto di passare a Nove, aggiungendo che insieme hanno trascorso giorni a La Coruna, in Spagna, per scrivere il regolamento che Amadeus ha presentato in Rai come suo lavoro. Presta ha anche spiegato di aver contribuito alla formazione della squadra creativa, della regia, degli scenografi, del direttore della fotografia e del coreografo, nonché alla scelta delle co-conduttrici, alcune delle quali Amadeus ha incontrato per la prima volta durante i servizi fotografici per il Festival. Riguardo alla parte musicale, “fin dal primo giorno abbiamo gestito insieme gli incontri con le case discografiche”.

Poco dopo l’inizio della preparazione per il quinto Sanremo, Presta ha notato dei segnali di disagio: Amadeus continuava a declinare ogni proposta. Quando ha chiesto un incontro, la risposta è stata che era era troppo impegnato. Nel frattempo, è emersa la questione riguardante ‘Arena Suzuki 2023’, un programma prodotto dalla società di Presta, di cui Amadeus ha chiesto il riconoscimento del 100% dei diritti del formato. Niccolò Presta, figlio di Lucio e amministratore della società, gli riconobbe 90mila euro. Denaro che il conduttore ha fatturato regolarmente con la dicitura “direzione artistica”, contravvenendo così alla circolare della Vigilanza Rai. Qualche giorno dopo, Ama ha preferito interrompere la nostra collaborazione perché la presenza del manager avrebbe creato disagio al Festival. Amadeus ha confermato che avrebbe pagato le spettanze fino alla fine del contratto (agosto 2024), per poi comunicare che lo avrebbe fatto solo fino a dicembre.

Chi è Lucio Presta

Presta è nato a Cosenza nel 1960. Ha cominciato la sua carriera come ballerino. Flora Torrigiano lo ha accompagnato al debutto in televisione: ha partecipato al varietà Fantastico e organizzato tournée per Heater Parisi e Franco Miseria. Ha sposato nel 2011 Paola Perego. Nozze vissute come un evento nello star system e seguite con attenzione dalla Cronaca Rosa per la presenza di molti vip.

La sua società Arcobaleno Tre – il cui 80% del capitale sociale è al momento posseduto dai figli Niccolò e Beatrice – ha assistito nel corso degli anni artisti come Paolo Bonolis, Gianni Morandi, Antonella Clerici, Roberto Benigni, Elisa Isoardi, Michele Santoro, Simona Ventura. È considerato uno degli agenti più influenti della tv italiana, ha realizzo show televisivi di prima fascia come quelli di Roberto Benigni ed è stato co-produttore dei Festival di Sanremo condotti da Bonolis, Clerici, Morandi. In politica si è candidato alle elezioni amministrative del 2016 a Cosenza, appoggiato dal Partito Democratico e altre 16 liste salvo poi ritirare la sua candidatura per motivi familiari.

