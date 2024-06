Dopo l’addio di Amadeus sarà Stefano De Martino a prendere le redini di ‘Affari Tuoi’. Dell’accordo si vocifera ormai da un mese, ma l’annuncio ufficiale non è ancora arrivato: è questione di tempo e la data cerchiata in rosso sul calendario potrebbe essere quella del 19 luglio, giorno in cui è prevista la presentazione dei palinsesti Rai. Ma i prossimi giorni, in tal senso, potrebbero essere decisivi. Come anticipa Dagospia infatti, l’enfant prodige della televisione italiana dovrebbe essere sottoposto ad un test per verificare la sua attitudine al programma, senza attendere l’inizio della stagione programmata ad agosto-settembre. È stata la società di produzione del programma a sollevare alcune perplessità sulla sua attitudine, ma i vertici Rai non avrebbero voluto sentire ragioni, portandogli carta e penna per firmare un contratto d’oro di quattro anni, per un totale di 8 milioni di euro (cifra che secondo altre fonti è stata stimata al ribasso).

De Martino alle prove generali

Le prove del programma inizieranno la settima prossima, da lunedì 24 giugno a venerdì 28, e si terranno presso il Teatro delle Vittorie. Non sono passati inosservati gli annunci dedicati alla ricerca di “figuranti speciali di varie età e caratteristiche fisiche differenti per le prove in studio come pacchisti finti concorrenti”, che dovranno avere “spigliatezza ed una buona dizione per interagire con il conduttore”, assieme ad un atteggiamento “allegro, educato e partecipativo”. Nulla è lasciato al caso per il gioco punta della Rai.

La carriera di Stefano De Martino

La sua carriera da presentatore era iniziata nel 2015, nella squadra di Amici, a conduzione dell’appuntamento in day time della trasmissione. Poi nel 2016-2017 appare come mentore di ‘Selfie – Le cose cambiano su Canale 5’, nel 2018 inviato all’Isola dei Famosi. Un anno dopo il ‘benvenuto in Rai’ con il programma Made in Sud. Poi nel cv aggiunge Castrocaro e una sostituzione di Amadeus a ‘Stasera tutto è possibile’, il comedy show pronto a chiudere la stagione più seguita di sempre. E ancora il ritorno ad Amici come giudice, fino al successo di ‘Bar Stella’ su Rai2. Una vera e propria scalata, con tanto di gavetta, ma lontana dal suo primo amore: la danza. Nel 2007 infatti vinse una borsa di studio al Broadway Dance Center di New York per avvicinarsi al mondo di quella moderna e contemporanea, poi nel 2009 la svolta con la vittoria del talent Amici, grazie al quale si assicura un contratto con la Complexions Contemporary Ballet, e si assicura la possibilità di tornare al programma nel corso degli anni in veste di ballerino e coreografo.

