Sono 9 le statuette complessive aggiudicatisi dai 4 film premiati alla 71esima edizione dei David di Donatello, già disponibili e presto in arrivo su Sky e NOW: dal premio come Miglior attrice non protagonista a Matilda De Angelis per “Fuori“, alle tre statuette vinte dallo Sky Exclusive “Le assaggiatrici“, fino a “Primavera“, pellicola che ha ottenuto quattro riconoscimenti, e “Una battaglia dopo l’altra“, che si è invece aggiudicata il David per il Miglior film internazionale.

Fuori – Matilda De Angelis miglior attrice non protagonista

Fuori, per la regia di Martone, è un viaggio tagliente ispirato ai romanzi L’università di Rebibbia e Le certezze del dubbio di Goliarda Sapienza. Il film, racconta una verità nascosta, ovvero quella delle donne recluse, dei corpi marginali, delle anime in rivolta. Magistrale anche Valeria Golino, nei panni della scrittrice siciliana: intensa, segreta, indomabile. Accanto a lei, due altrettanto meravigliose Matilda De Angelis ed Elodie, entrambe calate alla perfezione in una storia che vibra tra colpa, desiderio e rinascita. Il film, è già disponibile on demand su Sky Cinema e in streaming su NOW.

Le assaggiatrici – tre premi per Miglior sceneggiatura non originale, Miglior trucco e David giovani

Le assaggiatrici, è il film di Silvio Soldini liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Rosella Pastorino. E’ un racconto di coraggio e paura che narra la storia delle assaggiatrici di Hitler, portando così sul grande schermo un racconto intenso, drammatico, e devastante, che ricorda la bellezza delle pagine del romanzo, offrendo al pubblico un vero e proprio gioiello. Pellicola già disponibile on demand su Sky Cinema e in streaming su NOW.

Primavera – 4 premi per Miglior compositore, Miglior suono, Migliori costumi e Miglior acconciatura

Primavera, ambientato nella Venezia dei primi anni del Settecento, è un film che intreccia racconto biografico, ricostruzione storica e dimensione musicale. Il film è diretto da Damiano Michieletto, alla sua prima esperienza da regista, e si colloca in una tradizione narrativa che usa la musica come strumento espressivo centrale, senza mai separarla dal vissuto umano dei personaggi. La protagonista del racconto è Cecilia, interpretata da Tecla Insolia. Il film, è in arrivo il 12 maggio su Sky Cinema e NOW.

Una battaglia dopo l’altra – Miglior film internazionale

Primo action-movie per Paul Thomas Anderson, regista di Magnolia, Il petroliere e Il filo nascosto. Una battaglia dopo l’altra è un racconto viscerale, urgente, che fonde generi differenti e li trasforma in una potente esperienza cinematografica. Il film, si ispira liberamente al romanzo Vineland di Thomas Pynchon ed esplora le ferite mai rimarginate di un’America divisa. Disponibile su Sky Primafila.

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Riccardo Tombolini