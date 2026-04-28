È Giuseppe Cipriani l’attuale compagno di Nicole Minetti. Sessantenne, imprenditore manager, appartiene alla storica famiglia veneziana che ha dato vita a un vero e proprio simbolo della ristorazione e dell’hôtellerie di lusso. Un impero costruito nel 1931 da quando il nonno prestò 10.000 lire a un giovane studente americano, che in seguito restituì la somma quadruplicata. Da quel gesto nacque un’attività destinata a crescere fino a diventare un marchio globale, legato anche a creazioni iconiche come il cocktail Bellini e a una presenza consolidata in città come New York, Ibiza e in numerose altre località nel mondo. La relazione tra Cipriani e Minetti è andata avanti nei recenti anni tra destinazioni esclusive, dall’Uruguay a Montecarlo, fino ad essere consolidata dalla nascita di un figlio e in seguito dall’adozione di un secondo bambino in Sudamerica. “Con lui ha girato il mondo, facendo base soprattutto sull’isola spagnola Ibiza, a Montecarlo e a New York”, ha raccontato la rivista Chi.

Parallelamente ai successi imprenditoriali, il nome di Cipriani è riemerso anche in alcuni documenti collegati al caso Jeffrey Epstein, con l’ex finanziere che avrebbe contribuito con circa 800mila sterline all’apertura di un locale a Londra, ottenendone una quota di maggioranza e con alcune e-mail emerse dalle indagini che suggerirebbero inoltre rapporti frequenti tra i due, con riferimenti anche alla famiglia Cipriani.

Le altre storie di Nicole Minetti

Tra le altre storie d’amore note di Nicole Minetti, c’è quella con Simone Giancola, al tempo (2010) giovane manager conosciuto su Facebook, Non durò molto, con Giancola che si allontanò subito dopo le prime indiscrezioni sul ‘caso Ruby’. A Vanity Fair disse si aver chiusa per via delle bugie, “Il livello dei dubbi li arriva in gola. Esistono paletti morali delle persone perbene. Una volta mi chiamò dicendomi che era a Rimini dai genitori, leggendo le intercettazioni capii invece che si trovava in una delle ville di Berlusconi”.

Nel 2013 fece parlare la relazione con il rapper Guè, storia resa pubblica dopo alcuni scatti pubblicati da Novella 2000. Le voci sulla loro frequentazione si diffusero rapidamente, ma a darle ulteriore risonanza fu un tweet di Selvaggia Lucarelli, che raccontò di averli visti insieme al cinema Odeon di Milano, intenti a scambiarsi effusioni durante il film “Attacco al potere”. Anche questa storia, tuttavia, si concluse in breve tempo: poco dopo, Guè venne associato alla showgirl Elena Morali. Diventata sempre più chiacchierata, nel 2012 Minetti rilasciò un’intervista a Diva e Donna parlando – senza filtri della propria sessualità: “Non vivo senza sesso. Per me è una medicina, basta una notte d’amore per tornare di buonumore”.

Nel 2014 ci fu invece una relazione con Claudio D’Alessio, figlio del cantante Gigi. Un legame significativo, anche per via di una gravidanza poi purtroppo interrotta, episodio che attirò inevitabilmente l’attenzione pubblica. Fu lo stesso D’Alessio a condividere sui social una foto del loro bacio nell’aprile di quell’anno, anche se pochi mesi dopo arrivò la rottura.

Minetti ha raccontato anche delle proprie esperienze lesbiche, rivelando di aver avuto una relazione femminile e confessando di sognare “Angelina Jolie”. Alcune indiscrezioni hanno poi coinvolto anche la showgirl Marysthell Garcia Polanco, che dichiarò pubblicamente di aver avuto un rapporto con lei.

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