Villa Certosa in vendita. Dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, i suoi eredi hanno deciso di vendere la villa in Sardegna, a Porto Rotondo, incaricando l’agenzia milanese Dils. A riportarlo per primo è il Financial Times, che ha calcolato un prezzo della villa intorno ai 500 milioni, anche se le trattative verosimilmente partiranno da cifre più basse, intorno ai 300 milioni di euro. Quella che un tempo è stata teatro delle vacanze di Berlusconi, ma anche degli incontri con diversi capi di Stato, presto potrebbe passare di mano.

Famiglia Berlusconi, Villa Certosa in vendita

La villa di Porto Rotondo era stata acquistata da Berlusconi negli anni ’70. Era stata ampliata e in parte ricostruire. Quando Berlusconi era premier, veniva classificata come una “sede alternativa di massima sicurezza per l’incolumità del presidente del Consiglio”. Non a caso ospitò personaggi come Vladimir Putin e George W. Bush.

Villa Certosa a Porto Rotondo, quanto costa

Secondo una perizia tecnica risalente al gennaio del 2021 da parte di Francesco Magnano, geometra di fiducia del Cavaliere, la villa vale 259.373.950 euro. In quella perizia si riesce a capire la grandezza della proprietà di Porto Rotondo: 68 vani, 181 metri quadrati di autorimessa, 174 metri quadrati di posti auto, quattro bungalow, un teatro, la torre fronte teatro, una serra, una palestra, la talassoterapia, 297 metri quadrati di orto medicinale. Una villa posta all’interno di un parco di 580.477 metri quadrati.

Villa di Berlusconi, a chi andrà

Secondo le indiscrezioni, sempre citate dal Financial Times, a essere interessati all’acquisto della villa sono miliardari emiratini, sauditi, indiani ma anche americani. L’agenzia Dils avrà contatti diretti con i possibili acquirenti e le operazioni dovrebbero iniziare già a febbraio. Già nel 2009 era circolata la notizia di un’offerta dagli Emirati Arabi Uniti per Villa Certosa da 450 milioni di dollari. Poi quella di un facoltoso spagnolo per 400 milioni, anche se non era emerso nulla di scritto né di certo.

Gli altri immobili di Berlusconi

Intanto i cinque eredi di Silvio Berlusconi devono gestire anche gli altri immobili del padre. Villa Macherio, ex residenza di Veronica Lario, dovrebbe essere acquistata da Barbara Berlusconi. Marina Berlusconi, invece, dovrebbe comprare la villa di Lesa sul lago Maggiore, chiamata villa Campari. La figlia maggiore del Cav rileverebbe le quattro quote dai fratelli, in linea con le divisioni dell’eredità lasciate dall’ex premier.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani