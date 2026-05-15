Nell’attesa di rivederla cantata alla finale del 16 maggio, “Per Sempre Sì” di Sal Da Vinci continua a registrare ascolti record. Oltre ad essere diventato un vero e proprio tormentone anche fuori dal nostro Paese, il brano del vincitore di Sanremo è oggi al primo posto nella classifica streaming di Spotify per l’Eurovision 2026 con oltre 20 milioni di stream.

Il dominio dello streaming dell’Eurovision 2026

I numeri parlano chiaro: “Per Sempre Sì” di Sal Da Vinci ha raggiunto quota 26,2 milioni di ascolti su Spotify, traguardo che nessun altro brano in gara all’Eurovision 2026 è riuscito a raggiungere. Per ora, la seconda classificata nella corsa agli stream, è la svedese Felicia con “My System“, ma è ferma a 19,1 milioni, seguita poi dai finlandesi Linda Lampenius e Pete Parkkonen con “Liekinheitin“, a 13 milioni.

I restanti artisti in gara, sono sotto la soglia dei 10 milioni. E non è tutto: il video dell’esibizione di Sal Da Vinci durante la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, è uno dei più visti, con oltre 850 mila views, segno di un apprezzamento che potrebbe spalancare le porte alla vittoria il 16 maggio.

I pronostici italiani e internazionali su Sal Da Vinci

Il pubblico della prima semifinale ha risposto con grande calore e applausi all’esibizione di Sal Da Vinci sulle note di “Per Sempre Sì“, accompagnata dalla splendida coreografia di Marcello Sacchetta e Francesca Tocca. Questo però, non basta certo a garantire all’Italia una buona posizione nella classifica finale, o addirittura la vittoria del Contest.

Sui pronostici internazionali, il quadro si fa infatti più complesso: come riporta Fanpage, le quote delle agenzie di scommesse straniere collocano Sal Da Vinci al nono posto, con un coefficiente intorno al 41, mentre la Finlandia appare nettamente favorita per la vittoria finale, con una quota di appena 2.5.

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Riccardo Tombolini