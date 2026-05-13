Gino Darderi è un ex tennista argentino, conosciuto soprattutto per essere il padre nonché primo allenatore di Luciano Darderi, uno dei giovani protagonisti azzurri del tennis degli ultimi anni. Gino è nato e cresciuto in Argentina, dove ha vissuto il tennis in modo molto intenso fin da giovane, costruendo una solida esperienza nei tornei sudamericani. Sebbene non abbia raggiunto i livelli dei grandi campioni del circuito ATP, il suo percorso gli ha comunque permesso di sviluppare una forte conoscenza tecnica e mentale dello sport.

Il ruolo nella crescita di Luciano

Il contributo di Gino Darderi per la carriera del figlio è stato fondamentale, poiché è stato proprio lui a mettere in mano al figlio una racchetta per la prima volta quando era ancora bambino e a seguirlo quotidianamente negli allenamenti.

Luciano stesso, ha ricordato più volte di aver imparato dal padre non solo i colpi tecnici, ma soprattutto la disciplina, la mentalità competitiva e il sacrifico necessari per emergere nel tennis professionistico. Quando la famiglia si trasferì dall’Argentina all’Italia, Gino continuò ad allenare il figlio tra Arezzo e Roma, accompagnandolo durante tutta la crescita sportiva. Questo rapporto così stretto tra padre e figlio, è ancora oggi uno degli aspetti più importanti della carriera del tennista azzurro.

Il carattere sudamericano

Gino Darderi è spesso descritto come un allenatore passionale, diretto e molto esigente. Il modo di giocare del figlio Luciano è stato sicuramente influenzato dalla sua formazione argentina che gli ha donato aggressività, “garra” e spirito combattivo. Oltre ai risultati sportivi, Gino ha contribuito anche a creare un ambiente familiare molto legato al tennis. Anche Vito Antonio, il fratello minore di Luciano, pratica il tennis, confermando quanto questo sport sia centrale nella famiglia Darderi.

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Riccardo Tombolini