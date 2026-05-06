Il calcio non risparmia neanche Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo del tennis è stato oggetto di insulti pesanti comparsi sotto forma di sticker nella zona del Foro Italico, dove si stanno svolgendo gli Internazionali d’Italia. I messaggi sarebbero legati alla partita Roma-Lazio, in questi giorni oggetto di polemiche proprio per la concomitanza che dovrebbe avere con il torneo di tennis.

La denuncia sui social

La denuncia per gli insulti a Sinner arriva dal giornalista Andrea Prandi che ha postato sul suo account X le due scritte con le offese al numero 1 del mondo del tennis, che riportano anche una firma “Cane Sciorto” e un logo riconducibile a quello dell’AS Roma. La polemica sembra proprio riguardare il mondo del calcio. C’è grande attesa per questa edizione degli Internazionali, dato che potrebbero veder trionfare l’altoatesino per la prima volta nel torneo romano. Queste settimane, però, sono delicate anche per tutto quello che sta girando attorno al derby della capitale, in programma domenica 17 maggio, stesso giorno della finale.

La finale e l’incrocio con il derby

Finale degli Internazionali e derby della capitale: tutto racchiuso in pochi metri. Il Foro Italico e lo stadio Olimpico rappresentano il cuore pulsante dello sport romano, con i campi da tennis e il manto erboso dello stadio capitolino distanti solo pochi passi. Questa vicinanza, però, a volte può portare problemi, soprattutto a maggio, quando le ultime partite del campionato di Roma e Lazio si giocano nel periodo degli Internazionali. In questo caso, le due squadre si scontreranno proprio nel week end in cui è prevista la finale del torneo, e questa contemporaneità sta creando non pochi grattacapi al Consiglio di Lega.

a volte mi vergogno di vivere in questa meravigliosa città… pic.twitter.com/IRkbvBmoer — Andrea Prandi (@AndreaPrandi11) May 5, 2026

In un primo momento, si era pensato ad uno slittamento della partita a lunedì 18 maggio ma così facendo si andrebbe a paralizzare una città intera in un giorno lavorativo. Nonostante non ci sia ancora l’ufficialità sembra che la Lega abbia optato per domenica 17 maggio alle 12:30, per evitare l’incontro tra i tifosi delle squadre romane e quelli che invece andranno a seguire la finale degli Internazionali, in programma alle 17:00.

Cosa cambia per il calendario di Serie A

L’eventuale spostamento del derby alle 12:30, rischia di chiamare in causa anche le altre partite della Serie A. I giallorossi, infatti, potrebbero arrivare all’appuntamento con i cugini ancora in corsa per un posto champions e, come è noto, nelle ultime giornate vige la regola della contemporaneità per le squadre che lottano per lo stesso obiettivo. Questo, potrebbe quindi portare allo spostamento di altre gare, in particolare: Como-Parma, Atalanta-Bologna, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Pisa-Napoli. Queste, sono le partite che comprendono le squadre in lotta per i posti europei, anche se alcune di loro potrebbero per allora già aver raggiunto (o no) matematicamente il loro obiettivo.

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Riccardo Tombolini