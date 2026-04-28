L’infortunio di Carlos Alcaraz tiene col fiato sospeso la Spagna e tutti gli appassionati. Il tennista iberico, ha infatti accusato un problema al polso durante il primo turno dell’Atp 500 di Barcellona che lo ha costretto a ritirarsi dal torneo e a rinunciare prima al Master 1000 di Madrid, poi a quello di Roma e, in ultimo, al Roland Garros, a cui arrivava da campione in carica, offrendo dunque a Jannik Sinner la possibilità di allungare nel ranking Atp.

L’annuncio del tennista dopo l’infortunio al polso

L’annuncio dato da Alcaraz, che dunque ha terminato la stagione sulla terra rossa, aveva creato sgomento tra i suoi tifosi, e i guai per lui non sembrano essere finiti. Infatti, anche la partecipazione al prossimo Wimbledon, è fortemente a rischio per il tennista iberico.

Nonostante ciò, il torneo che lo ha visto finalista lo scorso anno (dopo due successi di fila), sembra essere il vero obiettivo di recupero per Carlos Alcaraz. L’allarme della Spagna: “Bisogna avere molta pazienza. Ora bisogna lasciar riposare il polso il più possibile affinché si riprenda al meglio, senza fissare una data precisa, perché credo che dopo un mese e mezzo così, potrebbe essere fuori forma: vediamo quando potrà tornare ad allenarsi. iniziare la stagione su erba non so se sarà la cosa più facile, perché lì bisogna fare più movimenti diversi e potrebbero farti male al polso, quindi non ho chiaro cosa possa succedere, non ho idea di come stia andando il recupero“. Queste le parole dell’ex tennista Alex Corretja a El Larguero.

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Riccardo Tombolini