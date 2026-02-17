Per il terzo anno consecutivo il tennis europeo su terra battuta riparte da Napoli. Sarà la Guerri Napoli Tennis Cup, Challenger 125 del calendario internazionale dell’ATP, ad aprire la stagione sul rosso, dal 22 al 29 marzo prossimo. Il torneo è organizzato per il terzo anno consecutivo da Master Group Sport, la società che, in collaborazione con il Tennis Club Napoli, nel 2024 ha riportato il tennis internazionale in città. Edizione dopo edizione, l’evento è cresciuto in partecipazione di pubblico ma anche in qualità tecnica, con il finalista della scorsa edizione, l’azzurro Luciano Darderi, oggi top player e numero 21 del mondo, e con il vincitore, Vit Kopriva della Repubblica Ceca, che dopo Napoli è entrato stabilmente nei top 100 mondiali.

Alla presentazione sono intervenuti il Presidente del Tennis Club Napoli, Riccardo Villari; l’Assessore allo Sport della Regione Campania, Fiorella Zabatta; Il Presidente Commissione Sport e pari Opportunità del Comune di Napoli Gennaro Esposito; il Group Chief Financial Officer del Gruppo Guerri Basilio Postiglione; il Direttore Generale di Master Group Sport, Antonio Santa Maria.

Presentata nella prestigiosa sede del Tennis Club Napoli l’edizione 2026 con importanti novità. La prima è la partnership con il Gruppo Guerri, leader del settore costruzioni e nuovo title sponsor del torneo, sempre più vicino allo sport, considerato strumento primario di coesione sociale e di promozione di eventi sul territorio. Tra le novità il ritorno di Stan Wawrinka, che ha già confermato la sua partecipazione alla Guerri Napoli Tennis Cup dopo la positiva esperienza del 2025, il quale alloggerà presso l’Hotel Santa Lucia, partner ufficiale dell’evento, e la clinica Ruesch, eccellenza nel panorama campano sanitario, che garantirà per tutta la durata del torneo assistenza medica per tutti gli atleti. Il fuoriclasse svizzero, 40 anni, che in carriera è stato numero 3 del mondo e vincitore di tre prove del Grande Slam, è rientrato recentemente tra i top 100 della classifica mondiale Atp dopo il brillante terzo turno conquistato agli Australian Open.

L’entry list della Guerri Tennis Napoli Cup sarà ufficializzata dall’Atp lunedì 2 marzo prossimo. Il direttore del torneo sarà l’ex tennista professionista Alessandro Motti, le qualificazioni inizieranno domenica 22 marzo per concludersi lunedì 23 marzo. Sempre lunedì 23 marzo inizieranno gli incontri del tabellone principale del torneo; dopo i primi turni, venerdì 27 marzo si disputeranno i quarti di finale, sabato 28 marzo le semifinali e domenica 29 marzo è in programma la finale per il titolo.

Le dichiarazioni del Presidente del Tennis Club Napoli, Riccardo Villari. “Nell’ultima settimana di marzo prossimo, il Tennis Club Napoli tornerà protagonista nel calendario mondiale Atp e ospiterà una nuova edizione della Tennis Napoli Cup. Il dato più rilevante che voglio sottolineare è che Napoli è ormai stabilmente e costantemente nel circuito internazionale tennistico da un bel po’ di anni. Ricordiamo che la nostra città non ha un palazzetto dello sport e quindi è ancora più difficile organizzare questi eventi e attrarre i grandi campioni. Nonostante questo, il Tennis Club Napoli ha assicurato sempre un’offerta organizzativa di alto livello; ricordo solo alcuni dei protagonisti degli ultimi anni; penso a Fognini, a Berrettini, a Musetti che ha vinto l’ATP 250 del 2022, e ancora a Darderi, finalista del 2025 e Nardi, vincitore nel 2024, il primo ormai top 20 del mondo e il secondo stabilmente tra i primi 100, per finire con Stan Wawrinka, una leggenda del tennis mondiale che ha vinto ben tre prove del Grande Slam, e che anche quest’anno ha assicurato la sua presenza. La nostra, quindi, si conferma un’offerta di grande qualità e voglio qui ringraziare Master Group Sport per l’eccellente partnership e dare il benvenuto al nostro title sponsor, il gruppo Guerri, che ringrazio per il sostegno. Infine, c’è un dato poco noto ma di grande significato che voglio segnalare: escludendo le ATP finals e gli Internazionali d’Italia, i tornei a Napoli sono quelli che hanno registrato il maggior numero di spettatori in assoluto. Ciò conferma che a Napoli c’è voglia di grandi eventi, voglia di sport, di tennis di qualità. La nostra città risponde con partecipazione e con numeri di presenze da record. Questo è un dato che deve esser ben chiaro alla Federazione Tennis, da cui auspichiamo sempre maggior supporto, e all’ATP. Napoli è una piazza di eccellenza che può raccogliere una domanda sempre più ampia di tennis, specialmente oggi che, per la prima volta, la FITP è prima in Italia per fatturato, anche rispetto alla Federazione Gioco Calcio”.

Le dichiarazioni dell’Assessore regionale allo Sport e alle Politiche giovanili, Fiorella Zabatta. “Il tennis in Campania sta vivendo una fase di crescita significativa, con migliaia di tesserati e una rete capillare di società sportive su tutto il territorio regionale, a conferma di uno sport sempre più praticato. Eventi internazionali come la Guerri Napoli Tennis Cup rafforzano questo movimento, offrendo alle giovani opportunità di pratica, formazione e confronto con il grande sport e rappresentando un’importante occasione anche dal punto di vista sociale. La Regione Campania sostiene con convinzione iniziative che promuovono lo sport come strumento educativo, di inclusione e di valorizzazione del territorio nel panorama nazionale e internazionale”.

Le dichiarazioni dell’Assessore allo Sport del Comune di Napoli Emanuela Ferrante. “La Guerri Napoli Tennis Cup rappresenta un’occasione preziosa per confermare il ruolo centrale della nostra città nello sport internazionale. La sinergia con realtà sportive come questa dimostra quanto il nostro territorio sia capace di generare e unire energia positiva e valorizzare il talento, la storia e la passione che ci contraddistinguono. Napoli sta investendo in modo deciso nel rilancio dei grandi eventi sportivi, non solo come spettacolo, ma come motore di crescita culturale, sociale ed economica. È questa la direzione che vogliamo continuare a seguire: costruire una città che attraverso lo sport sappia parlarsi, collaborare e aprirsi sempre più al mondo”.

Le dichiarazioni di Alfredo Guerri, Amministratore delegato Gruppo Guerri. “Con orgoglio sosteniamo la Guerri Napoli Tennis Cup 2026 perché crediamo nello sport come strumento di ispirazione, crescita e inclusione. Questo impegno riflette la nostra filosofia: investire in progetti che generano valore per le persone, per il territorio e per le future generazioni, restituendo alle comunità risorse, opportunità e infrastrutture capaci di migliorare la qualità della vita”.

Le dichiarazioni di Antonio Santa Maria, Direttore Generale di Master Group Sport. “Organizzare la terza edizione di questo prestigioso torneo è un traguardo che ci rende orgogliosi. Il successo della prime due precedenti edizioni ha confermato l’eccezionale passione che la città di Napoli nutre per le manifestazioni sportive di livello mondiale e, in particolare, per il tennis. Spinti da queste motivazioni e dall’entusiasmo che ne deriva stiamo organizzando la terza edizione consecutiva, con l’obiettivo di continuare a far crescere e rendere l’evento ancora più prestigioso e speciale. Ringrazio i partner ed in particolare il nuovo sponsor, il Gruppo Guerri, che ha voluto affiancare il torneo diventandone title sponsor. Credere nello sport e nei grandi eventi a Napoli è una scelta di valore e di qualità del Gruppo Guerri, in perfetta sintonia con la crescita economica, turistica e sociale che in questi anni sta vivendo questa meravigliosa città. Allo stesso modo, ringrazio il Tennis Club Napoli, con il suo presidente Riccardo Villari, per la fiducia riposta in Master Group Sport, per la sintonia e per la grande collaborazione che riceviamo nell’organizzazione dell’evento, e le istituzioni politiche di Napoli e Campania a noi vicine fin dall’inizio di questa bellissima avventura organizzativa”.

Anche per questa terza edizione sarà garantita un’ampia copertura televisiva da parte di Supertennis TV, l’emittente ufficiale della FITP e DAZN, che permetteranno agli appassionati di seguire gli incontri della Guerri Napoli Tennis Cup. La Guerri Tennis Napoli Cup 2026 vanta i patrocini di Regione Campania, di Arus (Agenzia Regionale Universiade per lo Sport della Regione Campania), e del Comune di Napoli.

© Riproduzione riservata

Redazione