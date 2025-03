Borotalco e Compagni di scuola tra i loro ricordi indelebili. Un “grazie per quello che mi hai dato” come messaggio di addio. Il rapporto tra Eleonora Giorgi, scomparsa quest’oggi a 71 anni e Carlo Verdone è andato ben oltre il lavoro tra attori. A ricordarlo è lo stesso regista con lungo messaggio pubblico: “Grazie amore mio per essere stata la mia compagna in due film fondamentali per la mia e per la tua carriera. Saremo ricordati per tanto tempo ancora. Grazie per avermi dato la tua leggerezza, il tuo entusiasmo, il tuo sorriso e la tua preziosa amicizia. E grazie per esser stata un grande, coraggioso esempio per tutti in questo anno così duro e spietato. Ti ho ammirato per la tua forza, per la tua saggezza, per il tuo coraggio. Eri sempre sorridente pur nel verdetto. Sarai sempre nel mio cuore. A tutti i tuoi cari il mio abbraccio più forte. Eleonora sei stata un grande, grande esempio di vita. Non dimenticherò i tuoi ultimi messaggi pieni di dolcezza e vero affetto. Dio ti benedica e ti accolga nel suo grande abbraccio”.

Verdone e l’ultimo messaggio con Eleonora Giorgi

“È una giornata disastrosa per me”, continua Verdone intervistato da Repubblica, raccontando di 5 giorni fa, dell’ultimo messaggio ricevuto da Eleonora Giorgi: “Ti bacio con tanto affetto perché sei il mio Bros. Ti vorrò bene per sempre”. Verdone racconta che nel suo ultimo periodo Eleonora ‘dava speranza a tutti’: “Mi ha sorpreso in questi ultimi giorni, vissuti dando sempre un’immagine di sé pacata, non costruita”.

Il rapporto tra Verdone e Giorgi

Un rapporto d’amicizia coltivato negli anni: “Andavamo ai concerti insieme. Tanta musica italiana che lei amava di più di quella straniera: Dalla, gli Stadio, Venditti”, ma un forte legame nato nel cinema, dai giorni sui set: “Borotalco senza di lei non sarebbe stata la stessa cosa, era l’attrice perfetta per quel film, che rappresentava un po’ un manifesto dell’inizio degli anni Ottanta”. Racconta uno dei loro primi incontri, quando dopo averla vista nei film di Manfredi, l’attrice tramite Angelo Rizzoli, chiese a Carlo di fare un film insieme. “Facemmo una cena, ci scambiammo opinioni e sentii subito un’energia positiva. Ero fiducioso, ottimista che il film sarebbe venuto fuori bene. È stato un viaggio meraviglioso”.

L’ultimo rimpianto

L’ultimo rimpianto quello di non aver girato un episodio della serie tv ‘Vita da Carlo’ insieme. Con la quarta stagione in uscita aveva chiesto di poter apparire in una puntata: “L’abbiamo appena finita di girare ma purtroppo non è stato possibile farlo con Eleonora. Sarebbe stato il suo ultimo ruolo. Sapevamo anche che ruolo darle, ma poi è arrivato il responso dei medici: ‘Non se ne parla nemmeno’.

