È morta questa mattina Eleonora Giorgi. A dare l’annuncio è stata la sua famiglia, L’attrice aveva 71 anni ed era da tempo malata. A Verissimo lo scorso anno aveva raccontato le difficoltà legate alla sua battaglia contro un aggressivo tumore al pancreas, scoperto in modo inaspettato durante una mammografia. “Mi arrabbio e mi chiedo: ‘Ci sarà qualcosa di positivo in tutto questo?’. Cercare una luce anche nelle situazioni più difficili è ciò che mi aiuta ad andare avanti.” Negli ultimi mesi le sue condizioni erano peggiorate a causa delle metastasi, accanto a lei nell’ultimo periodo, i figli Andrea e Paolo, la nuora e il nipotino Gabriele, era ricoverata in una clinica romana per la terapia del dolore.

Chi era Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi, nata a Roma il 21 ottobre 1953, inglese per parte di padre ungherese grazie alla madre, è stata un’artista poliedrica che ha saputo distinguersi come attrice, regista e sceneggiatrice. Il suo debutto nel mondo del cinema risale al 1972 con un film di Federico Fellini, che aprì la strada a una carriera che la vedrà protagonista di numerose pellicole. Per Borotalco vinse la statuetta del David nel 1982 il Nastro d’argento e il premio al festival di Montreal. La Grolla d’oro è invece arrivata per Nudo di donna (ancora con Lattuada) sempre nello stesso anno. Alternando ruoli tra la commedia sexy e il cinema drammatico,ha conquistato il pubblico anche sul piccolo schermo, partecipando a serie di successo come Morte di una strega e I Cesaroni. Nel 2003 ha esordito dietro la macchina da presa con Uomini & donne, amori & bugie, seguito nel 2009 da L’ultima estate. La sua presenza televisiva si è consolidata negli anni con la partecipazione a programmi come Ballando con le stelle e Grande Fratello VIP nel 2018, oltre al ruolo di opinionista in Live – Non è la D’Urso tra il 2019 e il 2020.

Eleonora Giorgi, il matrimonio con Rizzoli e la dipendenza dalle droghe

Sul fronte personale, nel 1979 ha sposato l’editore Angelo Rizzoli, con cui ha avuto un figlio l’anno successivo. Un matrimonio conclusosi nel 1984 a seguito dello scandalo P2, con il tribunale di Milano che le ha riconosciuto metà dei proventi della vendita delle azioni Rizzoli. Più tardi avrebbe incontrato Massimo Ciavarro, che è rimasto per Eleonora Giorgi il compagno della vita, accanto a lei fino all’ultimo. Alla fine degli anni Ottanta, decise di allontanarsi dal mondo del cinema. Più tardi confessò in un libro e anche a Pippo Baudo di una dipendenza dall’eroina (per smettere fu decisivo il matrimonio con Rizzoli): “Mi misi con un ragazzo (Alessandro Momo) gli prestai la mia moto e lui morì guidandola. Al tempo la droga dilagava, anche tra i ragazzi sul set. La cosa che a me fece provarla, dopo averla rifiutata in tutti i modi, fu il fatto che era diventata un’abitudine”. Mi ritrovai immersa in qualcosa di folle, non mangiavo più, non uscivo più: c’era solo l’eroina. La tiravamo, la fumavamo, non era più vita. L’incontro con Angelo mi restituì alla vita: andai in clinica e mi disintossicai”.

