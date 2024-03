“Ogni due settimane c’è la chemio, e i giorni intermedi seguono un ritmo ben definito”. Eleonora Giorgi racconta le sue difficoltà a Verissimo parlando apertamente del suo delicato stato di salute, compromesso da tempo a causa di un forte tumore al pancreas scoperto durante una mammografia. “Sento debolezza e sensazione di distacco dal cibo. Faccio fatica a mangiare e se non mangi la chemio ti prostra”. ” I miei oncologi mi definiscono quasi un cyborg per la mia resistenza, ma arrivata al sesto ciclo di chemioterapia, ho vissuto un’imprevista e devastante esperienza nei giorni successivi. Ieri mi sentivo così male che dubitavo di riuscire a sostenere questa intervista. È una malattia devastante. Non mi focalizzo sulle cose negative, mi arrabbio e mi chiedo: ‘Ci sarà qualcosa di positivo?’. Trovare qualcosa di bello e decente in ogni contesto è una vera salvezza.”

Chi è Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi è un’attrice, regista e sceneggiatrice italiana nata il 21 ottobre 1953 a Roma. Nel 1972 l’inizio della sua carriera debuttando in un film di Fellini e diventando protagonista in seguito in diverse pellicole. Ha alternato ruoli in commedie sexy e drammatiche, ottenendo successo anche in televisione con partecipazioni in serie come “Morte di una strega” e “I Cesaroni”.

Nel 2003 ha debuttato come regista con “Uomini & donne, amori & bugie”, e nel 2009 ha diretto “L’ultima estate”. In TV Nel 2018 ha partecipato a programmi televisivi come “Ballando con le stelle” e “Grande Fratello VIP”, mentre dal 2019 al 2020 è stata opinionista in “Live – Non è la D’Urso”.

L’amore con Rizzoli e l’addio al cinema

Nel 1979 ha sposato l’editore Angelo Rizzoli, da cui ha avuto un figlio nel 1980. Il matrimonio è terminato nel 1984 a causa dello scandalo P2, con il tribunale di Milano che le ha attribuito la metà dei proventi della vendita delle azioni Rizzoli. Ha preso la decisione di allontanarsi dal mondo cinematografico alla fine degli anni ottanta, scelta influenzata dai giudizi morali pesanti espressi dall’opinione pubblica e da figure dell’industria cinematografica riguardo a una vicenda personale.

Il flirt con Warren Beatty, la dipendenza dall’eroina e il matrimonio con Ciavarro

Nel libro e in un’intervista del 2016 con Pippo Baudo, Eleonora Giorgi ha condiviso dettagli intimi della sua vita, inclusi un breve flirt con l’attore Warren Beatty nel 1982 e una grave dipendenza dall’eroina, iniziata nel 1974 dopo la morte del suo fidanzato Alessandro Momo. Ha rivelato di essere stata salvata da questa dipendenza grazie al matrimonio con Angelo Rizzoli. Dopo la separazione da Rizzoli, ha avuto una relazione con l’attore Massimo Ciavarro, con cui ha avuto il secondo figlio, Paolo, nel 1991. Il matrimonio con Ciavarro è terminato nel 1996, e successivamente è stata fidanzata con il romanziere Andrea De Carlo fino al 2007.

