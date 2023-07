Inseguito da stamattina da tutti i cronisti nazionali, il notaio Arrigo Roveda lascia lo studio dove è stato aperto il testamento di Silvio Berlusconi. “Scusate, ho un altro appuntamento” dice ai cronisti. Possibile dunque che le ultime volontà dell’ex premier vengano lette ai figli in un altro luogo e non nell’elegante studio di via Pagano a Milano. Ma c’è anche chi ipotizza che i figli fossero in collegamento web questa mattina durante la lettura.

Il notaio si era allontanato dallo studio alle 13 circa senza rilasciare dichiarazioni. Il testamento di Silvio Berlusconi e’ stato letto stamattina nello studio del notaio dove, secondo la legge, erano presenti almeno due testimoni, probabilmente gli avvocati Luca Fossati, dello studio Chiomenti, e il prof. Carlo Rimini. Del documento con le ultime volontà del Cavaliere ancora non si conosce nulla, nello studio di Roveda erano attesi i cinque figli.

Mfe chiude positiva in Borsa con il testamento di Berlusconi

Mfe positiva in Borsa nel giorno della lettura del testamento di Silvio Berlusconi. Le azioni Mfe B, con dieci diritti di voto, sono piatte a 0,73 euro mentre quelle di tipo A, con un diritto di voto, guadagnano lo 0,38% a 0,54 euro. In rialzo anche Mondadori che sale dello 0,7% a 2,15 euro

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo