Un’offerta sempre più improntata all’informazione, con l’arrivo di nuovi ‘top player’, Bianca Berlinguer e Myrta Merlino. E una svolta che limiti gli eccessi, a partire dai reality che restano “un pezzo della televisione”.

La stagione 2023-24 di Mediaset è stata presentata in una serata che non poteva non intrecciarsi all’emozione, ancora forte, per la scomparsa del fondatore Silvio Berlusconi.

Tante le novità in campo, con nomi eccellenti in entrata e altrettante uscite che destano scalpore fra gli utenti dei social: è il caso dell’arrivo di Bianca Berlinguer dalla Rai, dell’uscita di scena di Barbara D’Urso e dell’ultima stagione di “Ciao Darwin” con al timone lo storico presentatore Paolo Bonolis. Ma fa clamore anche l’arrivo, al posto di Belen Rodriguez, di una nuova “iena”: la bella Veronica Gentili.

L’ad Pier Silvio Berlusconi non è riuscito a nascondere la commozione per un padre la cui mancanza “è enorme”. Il prologo non poteva che essere dedicato all’uomo da cui è partito tutto.

Mattatore della serata, Gerry Scotti, che ha annunciato una sorpresa per l’ad. Introdotto dalla scritta ‘Caro Pier Silvio questo è per te‘, un video ha alternato fotografie e filmati di padre e figlio, con in sovrimpressione alcune frasi del Cavaliere. Nel finale, le immagini del discorso tenuto da Pier Silvio ai dipendenti dopo la morte del padre. ‘Grazie Pier Silvio, siamo tutti con te’, la scritta in chiusura di filmato.

Una sinfonia di cornamusa scozzese ha introdotto un momento musicale a cura di Italian Gospel Choir. Al termine, Pier Silvio ha mandato un bacio al cielo, dicendo “Papà ti amo”. Indubbiamente la scena simbolo della serata, e della Mediaset pronta ad entrare nell’era post-Silvio.

Ma vediamo cosa ci aspetta in autunno. Le principali novità dei palinsesti riguardano l’informazione, con Rete4 a fare sempre più la parte del leone. Non era più una sorpresa la notizia dell’approdo di Bianca Berlinguer, con la quale “si è instaurato un rapporto vero, di fiducia”. La giornalista dovrebbe andare in onda il martedì, facendo slittare ‘Fuori dal Coro’ di Mario Giordano al mercoledì.

Confermati ‘Quarta Repubblica’, ‘Dritto e rovescio’, ‘Zona Bianca’ e ‘Quarto grado’ di Gianluigi Nuzzi, che sarà anche alla guida di ‘Verità nascoste’. Berlinguer invece condurrà anche ‘Stasera Italia’ nella fascia dell’access prime time, in alternanza con Nicola Porro, e Augusto Minzolini al timone nel weekend.

Su Canale5 altra svolta: arriva Myrta Merlino, volto dell’informazione de La7, con il compito di sostituire Barbara d’Urso a ‘Pomeriggio5’. Pier Silvio ha ringraziato d’Urso “per il grandissimo lavoro, la professionalità e l’impegno”, assicurando che “non ci sono retroscena. Lei ci ha chiesto un rinnovo di contratto con una garanzia su un prime time da condurre una volta all’anno per almeno due anni. Noi oggi queste garanzie, per questioni economiche, non le diamo più. Un po’ di discontinuità dopo tanti anni può fare bene anche a una grande professionista come lei”. E sull’arrivo di Merlino: “L’idea era quella di avere un programma che puntasse di più sul giornalismo, sull’attualità”.

Torna poi Checco Zalone su Canale5, con uno show tratto dal suo spettacolo ‘Amore + Iva’. Nei nuovi palinsesti anche un tocco di vintage anni ’90: su Canale5 torna ‘La ruota della fortuna‘, con lo stakanovista Gerry Scotti, che oltre ai consueti impegni sarà al timone di ‘Io Canto Generation’. Prevista, poi, una serata karaoke dall’Arena di Verona.

Il successo estivo ‘Temptation Island’ avrà una versione invernale. Confermato ‘Tu si que Vales’, che avrà tra i nuovi giudici Luciana Littizzetto, le corazzate ‘C’è Posta per Te‘ e ‘Amici‘, ‘Zelig’, ‘Michelle Impossible’ e ‘Felicissima Sera’.

Spazio anche alla musica, con serate dedicate a Il Volo, Elisa, Max Pezzali e Orietta Berti.

Sul fronte della fiction annunciati ‘Maria Corleone’ ‘Anima Gemella’, ‘La voce che hai dentro’, ‘Se potessi dirti addio’, ‘Fantastici 5’, ‘Vanina Guarresi’, ‘Bardot’, ‘Storia di una famiglia per bene’ e ‘Viola come il mare’. In cantiere, poi, Mediaset ha una fiction con protagonista Beppe Fiorello.

Su Italia1 Enrico Papi, già re di ‘Sarabanda’, condurrà oltre a ‘La pupa e il secchione’ un nuovo gioco musicale e un programma da definire.

Torna il reality ‘La Talpa‘. In palinsesto anche ‘Freedom’ e gli speciali ‘Italia1 on Stage’ con protagonisti, tra gli altri, Mago Forest, Roberto Lipari e Max Angioni.

Capitolo reality: non è previsto, come si vociferava, uno stop per ‘L’Isola dei Famosi’. “Siamo soddisfatti dell’ultima edizione – ha assicurato Pier Silvio Berlusconi – ma nell’incastro dei programmi potrebbe slittare”.

E continuerà il ‘Grande Fratello’: l’auspicio dell’ad, però, è “che gli autori si sforzino per raccontare storie senza andare sugli eccessi. Sarà un’edizione né vip né nip”.

Quanto al calcio e alla corsa per i diritti tv, “noi ci teniamo ad avere partite di livello nei nostri canali, è il prodotto più importante. Però se andiamo avanti – ha sottolineato Pier Silvio – così le cifre sono veramente da pazzi. Noi saremo sempre razionali”.

