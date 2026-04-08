In molti si stanno chiedendo il significato della scritta di Berrettini su una telecamera, al termine del match che lo ha visto vincere 6-0 6-0 contro Medvedev, a Montecarlo. Il tennista italiano, ha infatti scritto “Scusa Carlo V.” a seguito della vittoria, messaggio indirizzato proprio a Carlo Verdone. Il motivo, starebbe nell’amicizia che lega l’attore romano e il tennista russo, uscita allo scoperto solo negli ultimi giorni. Come rivelato dallo stesso Verdone durante una puntata del podcast Supernova condotto da Alessandro Cattelan, Medvedev è il suo giocatore di tennis preferito.

Nello specifico, l’attore ha dichiarato di sentirsi via messaggio con il tennista prima di ogni sua partita, per incoraggiarlo. A colpirlo, sarebbe stato il modo del russo di concepire il tennis fuori dagli schemi, permettendogli di risultare micidiale pur non avendo uno stile di gioco stilisticamente perfetto. I due, si sono anche visti recentemente a Roma, dove il tennista ha regalato all’attore una maglia autografata con una dedica speciale. Lo stesso Medvedev ha ricambiato pubblicamente l’amicizia con Verdone, definendolo come “fantastico” e inviandogli anche gli auguri personalizzati per il suo compleanno.

Le dichiarazioni di Verdone

Durante l’intervista nel programma di Cattelan, Carlo Verdone ha avuto modo di confermare l’amicizia che lo lega a Medvedev: “Era l’epoca in cui Medvedev stava vincendo tutte le partite. Mi piaceva questo suo modo di giocare, un po’ scoordinato però molto efficace, che metteva in imbarazzo tutti gli altri tennisti. Ne ho parlato con Berrettini e mi ha detto: – Guarda che con quello ti arrivano delle palle che sembrano facili ma sono complicate -. Allora sono rimasto affascinato dal suo tennis un po’ sbilenco“.

Poi, l’attore fa riferimento ad un video inviatogli dal tennista russo che lo invita ad andare a trovarlo: “Sarai sempre il mio ospite preferito, vienimi a trovare quando vuoi“. Infine, il riferimento a come è nata la loro amicizia: “Poi Medvedev è tornato a Roma, ci siamo incontrati, abbiamo scattato una foto, mi ha regalato una maglietta con una bella dedica. Ogni volta che scende in campo per una partita ci mandiamo dei messaggi“.

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Riccardo Tombolini