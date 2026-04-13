Jannik Sinner è in uno stato di forma smagliante, nelle ultime cinque settimane ha vinto tutti e tre i tornei ai quali ha preso parte, mettendo insieme un filotto di vittorie che lo ha riportato in cima alla classifica del Ranking mondiale. Dopo essersi imposto nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami, il campione altoatesino ha dominato anche il Masters 1000 di Montecarlo, completando uno storico tris che nell’era Open era riuscito solo a Novak Djokovic.

Dopo la vittoria di marzo sul cemento, Sinner ha incominciato aprile con il sorriso, battendo sulla terra rossa di Montecarlo il suo più grande rivale Carlos Alcaraz, in una finale fortemente condizionata dal vento e chiusa con il punteggio di 7-6 (5), 6-3. Con questa vittoria, l’italiano si è ripreso il primo posto nel Ranking ATP, rubatogli l’ultima volta proprio dallo spagnolo. Sinner si lancia così verso gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, secondo Slam della stagione dove l’anno scorso non riuscì a sfruttare tre match point sul finale.

Quanto ha guadagnato Jannik Sinner

La vittoria del tennista altoatesino ha un valore enorme sotto il profilo agonistico e sportivo, ma anche sotto l’aspetto economico: l’assegno che gli organizzatori gli hanno garantito per il successo al torneo, è pari a 974.370 euro, con un’aggiunta che proverrà da sponsor e altre fonti delle quali non si ha ancora conoscenza a livello ufficiale. Sinner ha già guadagnato 4,35 milioni di dollari in stagione (circa 3,71 milioni di euro) e si è così piazzato in testa al Prize Money Ranking appena davanti al rivale Alcaraz, fermo a 4,27 milioni di dollari.

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Riccardo Tombolini