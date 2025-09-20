Luigi Marattin, economista e parlamentare, è leader del Partito Liberaldemocratico. Da sempre impegnato sui temi della finanza pubblica, ha fatto della semplificazione fiscale e della difesa del ceto medio il suo cavallo di battaglia.

Onorevole Marattin, il governo ha annunciato nuove misure sull’Irpef e sull’estensione della flat tax. Qual è il suo giudizio complessivo su questa impostazione?

«Se il taglio dell’aliquota Irpef al 33% si limiterà ai redditi fino a 50.000 euro lordi annui saremo contrari, perché in quel caso sarà un intervento irrilevante: un caffè al giorno, non di più. Se invece sarà fino a 60.000 euro, saremo favorevoli, per un semplice motivo. In questo modo chi guadagna 2.500 euro o poco più – che oggi sopporta un’aliquota che all’estero scatta su livelli di reddito tripli o quadrupli – avrà uno sconto consistente, finalmente. Perché si tratta di quel ceto medio che viene sistematicamente massacrato: non ha accesso a benefici o sussidi di nessun tipo e al contempo subisce un massacro fiscale che, secondo un rapporto OCSE, è il peggiore tra i 38 Paesi occidentali. Invece in Italia, da sinistra e pure da destra, vengono visti come ricchi privilegiati. Ma invece sono coloro che, con mille difficoltà, si caricano il resto del Paese sulle spalle. E a loro non ci pensa nessuno».

Lei ha spesso sottolineato la necessità di semplificare il sistema fiscale italiano. Le misure proposte vanno nella giusta direzione?

«La proposta del Partito Liberaldemocratico è radicale: lasciare solo le deduzioni e detrazioni su spese mediche, interessi passivi, i versamenti di previdenza complementare e la coda dei bonus edilizi su interventi già fatti; per il resto, eliminare tutte le centinaia di tax expenditures che hanno reso il nostro sistema fiscale uno dei più complicati al mondo, e avevano solo la funzione di accontentare piccoli gruppi di interessi. E si usi il risparmio per ridurre, e di parecchio, le aliquote, indicizzando al contempo gli scaglioni all’inflazione (così da permettere il recupero del fiscal drag). E per la prossima legislatura la nostra promessa è chiara: in 5 anni tagliare 3 punti di Pil di spesa pubblica, da destinare integralmente ad abolizione Irap e ulteriore abbassamento aliquote Irpef. Su questa proposta chiederemo il consenso agli italiani alle politiche del 2027, senza paure o ambiguità».

Sul fronte Irpef, il ministro Giorgetti parla di alleggerimento per i redditi medio-bassi. È una scelta che condivide?

«Oggi i redditi bassi già praticamente non pagano più Irpef: ci sono decine di milioni di contribuenti, negli scaglioni più bassi, che già pagano zero o pochi euro al mese. Chi invece è letteralmente massacrato in Italia è il ceto medio. Secondo noi tutte le risorse vanno concentrate qui, senza paura di dire cose scomode. Sui redditi bassi il problema è un altro: ad essere basso è lo stipendio lordo. E per alzarlo, quindi, non serve agire sulle tasse ma sulla produttività. E questo è il focus delle tre ulteriori proposte che già prima dell’estate abbiamo fatto al governo per la Legge di Bilancio».

Quali sono?

«La prima è detassare completamente, senza più il limite di 3.000 euro e in maniera strutturale, gli accordi di produttività aziendali o territoriali. La seconda è detassare gli aumenti retributivi che vengono dalla contrattazione decentrata. La terza è ridurre del 50% per 5 anni il carico fiscale alle micro-imprese che si fondono. Tre proposte che costano poco. Proponiamo al governo di rinunciare ad ogni intervento sul sistema previdenziale e destinare invece quelle risorse a questo. In più, tra un mese proporremo a Giorgia Meloni un intervento di riordino del welfare aziendale: uno strumento utilizzato poco e male, ma che invece sarebbe preziosissimo».

Ieri e lunedì la Cgil ha proclamato uno sciopero «per Gaza».

«Se avessero indetto uno sciopero per chiedere semplicemente a quei macellai di Hamas di rilasciare gli ostaggi che sta torturando a morte da quasi due anni, e permettere così la fine di questa insensata guerra, avrei anche aderito. Purtroppo però non mi pare sia questo il caso».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

