Sono giorni di rivoluzione quelli che si respirano da dentro le mura di Trigoria: dopo l’addio di Ranieri e il rinnovamento della fiducia a Gasperini, la famiglia Friedkin è pronta a mettere mano anche all’interno della dirigenza del club. L’attuale DS della Roma, Frederik Massara, sembra avere le ore contate e, molto probabilmente, al termine della stagione corrente saluterà anche lui. Negli ultimi giorni, è trapelato dal centro sportivo dei giallorossi un toto nomi del possibile sostituto del DS della Roma in carica. E se inizialmente sembrava che la proprietà volesse fare affidabilità sulla figura di Cristiano Giuntoli, oggi in pole sembra esserci Giovanni Manna.

La posizione di De Laurentiis

Dunque, il profilo di Giovanni Manna sembra attualmente mettere d’accordo tutti a Trigoria. Un direttore sportivo che è stato capace di portare l’esplosivo Scott McTominay a Napoli, rispecchia alla perfezione le esigenze di Gian Piero Gasperini. Anche l’esperienza avuta con la Next Gen della Juventus ha un peso importante nell’ingaggio del dirigente italiano, dato che anche la Roma sembrerebbe intenzionata a creare il proprio progetto Under 23.

Manna e il contratto con il Napoli

Tuttavia, la pista per portare Manna nella capitale è tutt’altro che in discesa: il DS, è infatti attualmente legato al Napoli da un contratto che lo vedrebbe in azzurro fino al 2029. Per sbloccare questa complicata trattativa, non è detto che non scendano in campo direttamente padre e figlio proprietari della Roma: l’obiettivo, è ovviamente quello di convincere De Laurentiis ed ottenere il via libera definitivo. Solo con l’arrivo di un nuovo direttore sportivo il progetto Gasperini può prendere ufficialmente il via.

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Riccardo Tombolini