Dopo l’esonero di Enzo Maresca, è toccata la stessa sorte al suo successore, Liam Rosenior. Il tecnico inglese, è stato dunque sollevato dall’incarico di allenatore del Chelsea. E’ stata fatale la Caporetto in casa del Brighton, dove i blues hanno rimediato una sconfitta per 3-0 e il settimo ko nelle ultime otto gare disputate. Una serie di partite dove il Chelsea non solo non ha mai vinto, ma non ha registrato neanche un goal all’attivo. Si tratta del quarto allenatore spedito a casa dal presidente Todd Boehly nel giro di due anni. Rosenior, era subentrato a Maresca a gennaio e aveva firmato un contratto fino al 2032.

Il nuovo allenatore

La guida del club, è stata affidata ad interim al tecnico dell’Under21, Calum Mcfarlane, che guiderà quindi i blues fino alla fine della stagione, con l’obiettivo di centrare un posto in Europa e di avanzare in FA Cup. Inoltre, il club intraprenderà un percorso di autoanalisi per individuare la persona più adatta per prendere le redini di una panchina bollente come quella del Chelsea.

Spogliatoio spaccato

La sensazione che aleggia nel club in questo momento così delicato, è quella che l’ormai ex allenatore avesse perso completamente la gestione del suo spogliatoio. Prima il caso di Enzo Fernandez, escluso per due partite dopo le sue dichiarazioni su Madrid, poi i problemi con Cucurella che si era lasciato scappare di rimpiangere Maresca, infine le parole dello stesso Rosenior dopo la disfatta di Brighton: “Una prestazione inacettabile, indifendibile. Qualcosa deve cambiare subito, non posso più venire qui a metterci la faccia per quello che ho visto oggi“.

I nomi per la panchina

A meno di clamorosi scenari, McFarlane lascerà la guida dei blues al termine della stagione, e la caccia per la ricerca del nuovo tecnico è già partita. In Inghilterra, stanno già impazzando i nomi del possobile sostituto, in particolare quelli di Cesc Fabregas e Ruben Amorim che, a differenza del tecnico del Como, in questo momento è libero.

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Riccardo Tombolini