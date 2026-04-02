Il silenzio che accompagna la terza esclusione dell’Italia dai Mondiali non è più stupore: è fastidio. Non un’incidente, è un verdetto. E quando il verdetto riguarda il gioco più seguito al mondo le sue implicazioni travalicano lo sport per invadere il campo della geopolitica. Per una potenza del G7, mancare l’appuntamento mondiale per dodici anni consecutivi non è solo un danno d’immagine: è un’accettazione volontaria dell’invisibilità culturale su scala globale. Essere assenti per oltre un decennio significa accettare la nostra marginalizzazione. Il Mondiale è un potente moltiplicatore di soft power: chi non c’è scompare dall’immaginario globale, perde rilevanza simbolica e rinuncia a una parte della propria proiezione internazionale. In un’epoca in cui l’attenzione è la moneta più preziosa, l’Italia ha scelto di uscire dal cono di luce del palcoscenico più importante. Ma il punto non è cosa è successo. È perché.

L’Italia calcistica appare oggi come il prodotto di un sistema che ha sostituito la necessità con la rendita di posizione. I nostri giocatori non mancano solo di tecnica: mancano di urgenza. Sono, per usare una categoria provocatoria ma utile, “I belli” dell’etologo John Calhoun: perfettamente formati, tutelati, inseriti in un ecosistema che li protegge — ma meno abituati a reagire sotto pressione estrema. È la conseguenza della scomparsa dello spazio pubblico non mediato: il “campetto”. Un tempo si imparava il conflitto e la tecnica sui terreni irregolari, senza la supervisione degli adulti. Oggi chiudiamo i bambini in casa o in scuole calcio che prediligono la formazione tattica e il risultato diretto, facendo giocare chi è più alto solo per vincere subito, soffocando il talento puro.

Il confronto con l’estero è spietato. La Francia ha interpretato correttamente la scomparsa degli spazi di aggregazione spontanea mettendo nelle banlieue campetti gratuiti aperti 24 ore su 24: un modello che produce atleti con una fame e una tecnica brutale. La Spagna ha creato un sistema di scuole calcio immersivo, mentre i paesi balcanici rappresentano oggi l’Europa di trent’anni fa: si gioca in strada. Noi, invece, abbiamo burocratizzato il gioco, trasformandolo in un’amministrazione pigra del talento. Ed è qui che emerge il paradosso italiano. Negli stessi anni in cui il calcio arretra, l’Italia olimpica avanza con forza. Da Tokyo in poi, il Paese si è stabilmente collocato tra le prime nazioni al mondo per medaglie. Atletica, nuoto, scherma: discipline diverse, stesso risultato. Perché questa differenza così marcata? Nello sport olimpico, ogni competizione è un “dentro o fuori”. Non esistono rendite garantite, né esposizione mediatica continua che prescinda dal podio: esiste un solo momento decisivo, spesso ogni quattro anni. Questo costruisce un rapporto con la prestazione radicale. Il sacrificio non è un valore narrativo, è una condizione operativa. Il fallimento non è diluibile: è definitivo. L’atleta olimpico abita una dimensione in cui il merito è l’unica moneta di scambio per emergere. Lì risiede ancora il senso del Sacro: puntare a un obiettivo assoluto che trascende il contratto. Nel calcio, al contrario, la performance è inserita in un sistema di protezione che attenua la pressione del destino. Il risultato perde centralità, sostituito da una continuità di carriera che normalizza il talento, impedendogli di esplodere nei momenti critici. È il volto di una nazione sazia, che preferisce l’amministrazione della propria immagine al rischio della sfida pura.

Olimpiadi e calcio raccontano così due Italie che convivono. La prima è ancora capace di disciplina e resilienza, in cui il merito emerge attraverso percorsi duri. È l’Italia che sa ancora dare tutto, dove lo sforzo estremo è la massima realizzazione per ragazzi che non hanno reti di sicurezza. La seconda è una nazione più lenta, meno esposta al rischio e quindi meno reattiva. Insieme, queste due facce descrivono la tensione tra chi cerca il superamento e chi si accontenta della gestione. Il calcio non è solo uno sport: è un indicatore della vitalità del nostro popolo. Se quel sistema smette di funzionare, è il segnale che il motore del Paese è in panne. Tornare competitivi non significa cambiare un modulo. Significa intervenire su ciò che forma i giocatori: responsabilità individuale ed esposizione al rischio reale. Dobbiamo smettere di selezionare in base alla stazza fisica dei dodicenni e tornare a premiare l’estro e la fame.

L’Italia ha ancora la capacità di produrre eccellenza — lo dimostrano i nostri atleti olimpici con la loro schiena dritta. La sfida è trasferire quella stessa logica nel sistema calcistico, che oggi premia più l’immagine che la prestazione. Quei ragazzi rappresentano il Paese. Torniamo a vincere come nazione, ritrovando la forza di rischiare, e torneremo a vincere a tutti i livelli. Quando vincere tornerà a essere necessario, torneremo finalmente a vincere. Non solo nel calcio.

Alberto Bertini

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