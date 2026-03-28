In archivio le semifinali playoff, le 8 Nazionali uscite vincitrici da questo primo step se la vedranno in un ulteriore, finale, scontro che le vedrà tutte impegnate la sera di martedì, 31 marzo. Le 4 squadre che vinceranno la loro partita staccheranno gli ultimi pass disponibili per i Mondiali di questa estate, le sconfitte lo dovranno guardare da casa. Oltre all’Italia, ecco tutti gli altri accoppiamenti per queste entusiasmanti finali.

Bosnia ed Erzegovina-Italia

Gli Azzurri battono 2-0 l’Irlanda del Nord nella semifinale playoff giocata alla New Balance Arena di Bergamo, e incontreranno in finale la Bosnia, che contemporaneamente ha sconfitto a Cardiff il Galles ai calci di rigore. Gli uomini di Gattuso se la vedranno contro Dzeko e compagni a Zenica, a circa 70 km da Sarajevo, in un piccolo stadio che conta appena 16 mila posti, ma che sarà pronto a soffiare forte verso i padroni di casa per condurli alla vittoria. Entrambe le Nazionali mancano al Mondiale dal 2014, e se l’Italia parte col favore del pronostico, è bene che non perda la concentrazione contro una squadra che sa quando è il momento di far male agli avversari. Sono 6 in tutto i precedenti tra Italia e Bosnia, con un bilancio a favore degli azzurri: 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta. 2 delle 4 vittorie azzurre sono arrivate in Bosnia, così come l’unico ko (in un amichevole nel 1996)

Sulla formazione, ci dovrebbero essere un paio di cambi rispetto alla partita contro l’Irlanda del Nord: se a destra Politano è insidiato da Palestra, nella coppia d’attacco scalpita Pio Esposito per scalzare Retegui al fianco di Kean. Per il resto, salvo sorprese, dovrebbe rimanere tutto invariato, con Donnarumma in porta e Bastoni, Mancini e Calafiori davanti a lui. Mediana intoccabile con il terzetto Locatelli–Tonali–Barella. A sinistra il solito Dimarco.

Svezia-Polonia

Gli svedesi approdano a questa finale sbancando lo stadio Ciutat de Valencia, che per ovvi motivi ha ospitato la gara casalinga dell’Ucraina, sconfitta per 1-3. La Polonia, invece, batte in rimonta l’Albania, che passata in vantaggio alla fine del primo tempo, ha visto sfumare i Mondiali in 10 minuti, con il goal di Lewandowski al 63′ e quello finale di Zielinski al 73′. 2-1, quindi, per i polacchi, che martedì faranno visita in Svezia per provare ad aggiudicarsi uno degli ultimi posti disponibili ai Mondiali.

Kosovo-Turchia

A sorpresa il Kosovo conquista questa insperata finale playoff, battendo in semifinale la Slovacchia in un rocambolesco 3-4 in esterna. Per questi ultimi 90 minuti (o 120), se la vedranno contro la Turchia di Vincenzo Montella, alla quale è bastato solamente un goal per eliminare la Romania in semifinale.

Cechia-Danimarca

I cechi, dopo il 2-2 nei 120 minuti, battono l’Irlanda 4-3 nella lotteria dei calci di rigore. In finale, giocheranno in casa contro la Danimarca, che invece ha battuto agevolmente la Macedonia del Nord per 4-0. Queste, dunque, le 4 finali che vedranno altrettante squadre aggiudicarsi gli ultimi 4 posti europei per i Mondiali che inizieranno tra tre mesi.

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Riccardo Tombolini