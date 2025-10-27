Per sostituire Tudor, responsabile di un avvio di stagione alquanto deludente, la Juventus ha scelto la guida ad interim di Massimo Brambilla, attuale tecnico della Juve Next Gen.

Sulla panchina dell’Under 23 bianconera, Brambilla aveva preso il posto di Paolo Montero il 12 novembre 2024, scegliendo nella sua avventura la collaborazione di Christian Terni, allenatore in seconda e del preparatore atletico Alberto Pasini. Per Brambilla si era trattato di un ritorno. Il tecnico lombardo infatti aveva già allenato la squadra bianconera per due stagioni, dal 2022 all’estate del 2024, centrando nella sua prima annata in Serie C la finale di Coppa Italia di categoria e la qualificazione ai playoff.

Chi è Massimo Brambilla, il nuovo allenatore della Juventus

Brambilla, classe ’73, da calciatore ha giocato nel centrocampo di Monza, Torino, Siena, Cagliari e Mantova, soltanto per citarne alcune, ha chiuso poi la carriera al Pergocrema ed è proprio da lì che è iniziata la sua avventura in panchina, come tecnico nella categoria Giovanissimi Nazionali. Dal 2011 al 2015 è passato alla guida del settore giovanile del Novara, per poi approdare in quello dell’Atalanta, dove ha lavorato per sette anni, vincendo con la Primavera due Scudetti e due Supercoppe italiane.

A lui il compito di risollevare immediatamente la squadra in campionato nell’uscita di mercoledì contro l’Udinese all’Allianz Stadium di Torino, in attesa che la società ufficializzi una nuova guida tecnica. Dopo le tre vittorie, i tre pareggi e le due sconfitte totalizzate finora, la Juve – che non vince dal 13 settembre – ha un disperato bisogno di tornare a fare punti.

