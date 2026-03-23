Gennaro Gattuso è intervenuto da Coverciano, rispondendo alle domande dei giornalisti su queste due gare che attenderanno l’Italia. Per il CT degli Azzurri, non bisogna perdere la concentrazione in vista della prima partita di giovedì, contro l’Irlanda del Nord: “Nessun alibi, dobbiamo pensare solo alla partita di giovedì. Scegliere i giocatori che stanno meglio e scendere in campo, solo questo adesso conta“. L’Italia non si qualifica ai Mondiali da ben due edizioni, troppe per una Nazionale che vanta quattro Coppe del Mondo (dietro solo alle 5 del Brasile). A riguardo, Gattuso ha dichiarato: “Abbiamo lavorato in questi mesi per riuscire ad essere squadra, a tener botta. Abbiamo una grande occasione. Da quando sono arrivato ad oggi vedo un grandissimo attaccamento, lo tocco con mano. Dobbiamo avere grande voglia ma anche essere lucidi e annusare il pericolo“.

Poi, sulla scelta di giocare a Bergamo: “Ho scelto io di giocare a Bergamo e ringrazio il presidente Gravina per per aver assecondato questa richiesta. Penso a come ci hanno sostenuto nella prima partita che ho fatto da CT: alla fine del primo tempo eravamo 0-0 e il pubblico ci incoraggiava. Speriamo di non aver toppato. La tensione c’è, è innegabile, ma dobbiamo essere bravi a trasmettere grande positività“. Infine, Gattuso ha parlato dei giocatori, soffermandosi sull’infortunio di Chiesa e sulla scelta di non convocare Zaniolo e Bernardeschi, a lungo contestata: “Chiesa ieri si è presentato in ritiro, aveva piccoli problemi fisici e insieme abbiamo deciso che non rimanesse. Aveva dei timori, non se la sentiva ed è tornato a casa. Ho deciso di puntare su un gruppo che finora mi ha dato buone risposte e con cui si è costruito un bel clima in questi mesi. Se poi andremo al Mondiale le porte restano aperte e si possono fare altre valutazioni“. La Nazionale capitanata da Gennaro Gattuso è chiamata a riscrivere la storia, dopo due Mondiali a casa è tempo di tornare a far gioire gli italiani.

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Riccardo Tombolini