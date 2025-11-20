Gli azzurri di Gennaro Gattuso affronteranno l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 che si disputeranno negli Stati Uniti, Canada e Messico dall’11 giugno al 19 luglio. A Zurigo, dove alle 13 di quest’oggi si è tenuto il sorteggio, l’urna ha messo sul percorso dell’Italia la Nazionale allenata da Michael O’Neill. Dall’altra parte del tabellone, Galles e Bosnia Erzegovina si contenderanno un posto in finale. Gli azzurri giocheranno la semifinale in gara secca in casa il 26 marzo. Amaro il sorteggio per l’ultimo atto dei play-off, che l’Italia – in caso di passaggio del turno – giocherà in trasferta il 31 marzo.

