Piove sul bagnato per Gennaro Gattuso in vista della partita dei playoff contro l’Irlanda del Nord, in programma questo giovedì 26 marzo, alla New Balance Arena di Bergamo. Il CT della Nazionale, infatti, non avrà a disposizione Federico Chiesa, infortunatosi prima ancora di cominciare il ritiro. Lo staff dell’allenatore ex campione del mondo, ha valutato le condizioni dell’attaccante, e lo ha ritenuto indisponibile per entrambe le gare che vedranno impegnate l’Italia (anche l’ipotetica finale). Al suo posto, è stato convocato Nicolò Cambiaghi. L’attaccante del Bologna è stato preferito anche stavolta a Zaniolo e Bernardeschi, mancanze che già erano state discusse con la diramazione della lista ufficiale dei convocati di venerdì.

Ritiro cominciato a Coverciano

Archiviata la trentesima giornata di Serie A, si apre quindi ufficialmente la settimana della Nazionale. Gli Azzurri devono subito vedersela con la tegola Federico Chiesa, fortemente voluto da Gattuso ma che, appunto, non potrà prendere parte a queste due partite fondamentali per staccare il pass per i Mondiali del prossimo giugno. Oltre a ciò, il CT dovrà dosare col contagocce anche il minutaggio di Scamacca e Mancini, usciti acciaccati nelle rispettive partite dei club. Oggi è prevista per le 14:00 la conferenza stampa di Gattuso, a seguire il primo allenamento aperto a tutti i media, alle 17:00. Nei prossimi giorni gli italiani sapranno quali saranno le scelte di Gattuso per affrontare questa delicata partita contro l’Irlanda del Nord e, eventualmente, la finalissima in trasferta contro la vincente di Galles–Bosnia ed Erzegovina.

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Riccardo Tombolini