Gennaro Gattuso ha reso nota la lista dei 28 giocatori che prenderanno parte alla gara del 26 marzo a Bergamo contro l’Irlanda del Nord e, si spera, contro la vincente di Galles-Bosnia ed Erzegovina. Nessuna sorpresa in porta, dove insieme a Donnarumma e Carnesecchi, sono stati convocati Caprile e Meret, come era prevedibile. Ben 11 i nomi che appaiono sotto la voce “difensori”, anche se tra questi spica il nome di qualche esterno, in quello che può essere un 3-5-2 nelle idee del CT degli Azzurri. I convocati sono: Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Dimarco, Gatti, Mancini, Palestra, Scalvini e Spinazzola. La spunta quindi, alla fine, il giovane difensore 2003 in forza al Paris FC, in prestito dal Brighton.

Passiamo al centrocampo, il ruolo con meno convocati. Sono infatti appena 6 i nomi che compaiono nella lista, tra cui quello di Tonali, fresco infortunato e quindi da considerare in dubbio. Insieme al centrocampista del Newcastle, sono stati chiamati Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli e la sorpresa Pisilli. Il giovane centrocampista è uno dei giocatori più in forma della Roma e, complici anche scelte quasi obbligate, è riuscito a strappare la convocazione.

Infine, gli attaccanti. Qui, l’unica sorpresa è da considerarsi la presenza di Chiesa: l’ex attaccante di Fiorentina e Juventus, si trova oggi in forza al Liverpool, ma lo spazio che sta avendo è davvero riservato col contagocce. Salta all’occhio anche l’assenza di Zaniolo, autore di una buonissima stagione all’Udinese, nonché uno dei giocatori più in forma del nostro campionato. Per il resto, scelte che erano state ampiamente previste: Pio Esposito, Kean, Politano, Raspadori, Retegui e Scamacca.

LA FORMAZIONE TITOLARE

Prendendo in considerazione questi convocati, Gennaro Gattuso dovrebbe giocare verosimilmente con il 3-5-2, con Dimarco e Politano a presidiare le fasce, insieme a Locatelli, Barella e Frattesi che agirebbero da mediani. Il centrocampo, come detto, è quasi obbligato, mentre per difesa e attacco potrebbe sorgere qualche ballottaggio. In porta pochi dubbi, toccherà al solito Donnarumma mentre davanti al capitano dovrebbero schierarsi Bastoni, Calafiori e Mancini. In attacco la coppia dovrebbe essere Retegui-Kean ma attenzione alle sorprese.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini