Poco più di una settimana per avere la risposta definitiva. L’Italia andrà ai Mondiali? Dopo due edizioni consecutive saltate sarà il primo spareggio – domandi sera contro l’Irlanda del Nord – e la successiva finale, che gli azzurri sperano di centrare, contro Galles o Bosnia Erzegovina a dare la risposta definitiva. L’eroe del Mondiale ’82 però, Marco Tardelli, non ha dubbi: “Ci andremo sicuramente”. Il campione del Mondo spiega il suo ottimismo a La Stampa: “Gattuso ha creato un gruppo che mi piace molto, ci sono giovani interessanti che hanno dimostrato di essere all’altezza della situazione. Apprezzo la filosofia del ct, così come la sua empatia. Crede nella maglia e dispensa valori. E poi ribadisco, la Nazionale non è così scarsa”.

Eppure Tardelli è costretto ad ammettere che tra gli azzurri non ci siano più i fuoriclasse del passato: “La differenza può farla il gruppo – dice -, dobbiamo essere convinti del nostro potenziale. Sono certo che siamo migliori degli alti quantomeno a livello qualitativo”. È infatti la fisicità e la condizione atletica degli avversari che potrebbe mettere in difficoltà l’Italia, che se contro l’Irlanda del Nord si ritroverà il pubblico di Bergamo a supporto, in un’eventuale finale sarà costretta a vedersela in trasferta.

“Stiamo attraversando un momento particolare e fisicamente non so se siamo i migliori, ci sono diversi giocatori infortunati, alcuni hanno addirittura rifiutato. Se mi riferisco a Chiesa? Mi riferisco a chi rifiuta la Nazionale”, ha detto Tardelli non entrando nel merito del talento del Liverpool (pochissimi minuti di presenze quest’anno), che tra una condizione fisica non brillante ha preferito non prendere parte a questa spedizione dopo essersi confrontato con Gattuso.

I convocati dell’Italia

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma, (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

Redazione

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Luca Frasacco