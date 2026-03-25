I fuoriclasse nella storia del calcio sono stati davvero tanti, ma secondo una classifica pubblicata da Sportbible, alcuni di loro sono stati sopravvalutati dai tifosi. Ecco questa speciale classifica dal 25esimo al primo più sopravvalutato.

25. Denilson

Venticinquesimo posto, l’ultimo, per l’ex attaccante brasiliano. Campione del mondo con il Brasile nel 2002, ha esordito al San Paolo nel 1994 e, dopo una carriera in giro per il mondo, ha chiuso nel 2010 dopo una stagione al Kavala, in Grecia.

24. Raheem Sterling

Venticinquesimo posto per l’ex stella del Manchester City, con il quale ha vinto 4 Campionati inglesi, 5 Coppe di Lega inglesi, 2 Community Shield e una Coppa di Inghilterra . Oltre a Manchester, è rimasto sempre in Inghilterra, collezionando presenze tra Liverpool, Chelsea e Arsenal. Attualmente è un giocatore del Feyenoord.

23. El-Hadji Diouf

Al ventitreesimo posto troviamo El-Hadji Diouf. L’ex attaccante senegalese è stato vice campione d’Africa con la sua Nazionale nel 2002. Ha giocato in ben 11 club in giro per l’Europa, tra cui il Liverpool, con il quale ha vinto una Coppa di Lega Inglese nel 2003.

22. Theo Walcott

Ex attaccante inglese, ha esordito nel 2005 al Southampton, dove ha chiuso la carriera nel 2023. Nel mezzo, dodici anni all’Arsenal e due all’Everton. Ha vinto solamente 3 Coppe d’Inghilterra e3 Community Shield, tutte con l’Arsenal. Ventiduesimo posto per lui.

21. Hakim Ziyech

Il calciatore olandese naturalizzato marocchino, occupa il ventunesimo posto. Tra i club in cui ha giocato troviamo l’Ajax, il Chelsea e il Galatasaray. Attualmente è un tesserato del Wydad Casablanca, ma non ha ancora messo a referto una presenza.

20. Mario Gotze

Ventesimo posto occupato dal centrocampista tedesco. Ha giocato dieci anni tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco, per poi trasferirsi prima al PSV e poi all’Eintracht Francoforte, dove milita tuttora.

19. Adriano

L’imperatore occupa il diciannovesimo posto. In Italia ha giocato prima all’Inter e poi alla Roma, con le parentesi Fiorentina e Parma. Non è mai esploso definitivamente a causa di alcuni atteggiamenti e di una forma fisica spesso discutibile.

18. Kaka

Al diciottesimo posto troviamo Kaka, esploso al Milan e consacrato al Real Madrid. Complici numerosi infortuni, non ha mai potuto esprimere tutto il suo potenziale. Ha finito la carriera all’Orlando City, negli Stati Uniti.

17. Angel Di Maria

Campione argentino, in Italia ha giocato anche lui nella Juventus. Con la maglia della sua Nazionale, è campione del mondo in Qatar nel 2022, mentre con i club ha vinto trofei tra Real Madrid, Manchester United e Paris Saint-Germain. Si trova al diciassettesimo posto della classifica di Sportbible.

16. Alvaro Morata

Lo spagnolo è famoso per aver giocato in una delle Juventus più forti di sempre, dove oltre ai numerosi titoli vinti, ha giocato anche una finale di Champions, competizione vinta due volte con il Real Madrid. Attualmente veste la maglia del Como, ma tra infortuni e prestazioni sottotono, ha condotto una stagione da dimenticare. Sedicesimo posto per lui.

15. Joao Felix

Quindicesimo posto per il portoghese attualmente in forza all’Al-Nassr. Ha esordito nel 2018 con la maglia del Benfica, ha poi giocato 4 anni all’Atletico Madrid, al Chelsea e al Barcellona. la sua ultima esperienza prima di volare in Arabia Saudita è stata in Italia, al Milan, dove però non ha brillato.

14. Antony

Il giovane brasiliano occupa il quattordicesimo posto in classifica. Dal 2018, anno del suo esordio, ha militato nel San Paolo, nell’Ajax e nel Manchester United. Attualmente è in forza al Betis Siviglia.

13. Fernando Torres

Il campione del mondo spagnolo è considerato da Sportbible il tredicesimo calciatore più sopravvalutato di sempre. Oltre alla Coppa del Mondo del 2014, l’ex attaccante ha vinto una Champions League e due Europa League con Chelsea e Atletico Madrid. Ha giocato anche nel Milan.

12. Radamel Falcao

Dodicesimo posto per il centrocampista colombiano. Anche lui vanta presenze in molti club, tra cui Atletico Madrid, Manchester United e Chelsea. Attualmente si trova in Colombia, al Milionarios.

11. Juan Sebastian Veron

All’undicesimo posto troviamo Veron, che tra le tante tappe della sua carriera è ricordato per i due anni giocati alla Lazio, con la quale ha vinto uno scudetto nel 2000. In Italia, ha vestito le maglie anche di Sampdoria, Parma e Inter.

10. Robinho

Top 10 per il brasiliano che ha vestito anche la maglia del Milan. Oltre ai colori rossoneri, ha vestito quelli di altri 7 club, per poi finire la carriera al Santos nel 2020, dove aveva esordito quasi 20 anni prima nel 2002. Con la squadra dell’allora presidente Silvio Berlusconi, ha vinto un campionato e una Supercoppa.

9. David Bentley

Nono posto per l’ex centrocampista inglese. Esclusa una parentesi in Grecia, ha militato per tutta la sua carriera in squadre inglesi, senza però riuscire mai a lasciare il segno in maniera significativa. Qualche presenza anche con la Nazionale inglese.

8. Jack Wilshere

L’ex centrocampista inglese occupa l’ottavo posto. Ha iniziato la sua carriera nell’Arsenal nel 2008, per poi giocare sempre in prestito fino al 2018, quando la squadra inglese lo ha venduto definitivamente. Ha terminato la sua carriera all’Aarhus, in Danimarca.

7. Mesut Ozil

Campione del mondo con la Germania nel 2014, al settimo posto troviamo Mesut Ozil. Il centrocampista tedesco si è distinto per le sue presenze con le maglie di Real Madrid e Arsenal. Ha finito la sua carriera all’Istanbul Basaksehir dove ha ottenuto solo 4 presenze in un anno.

6. Dele Alli

Il centrocampista inglese è attualmente svincolato, ma nella sua carriera è famoso per i 7 anni vissuti a Londra, con la maglia del Tottenham. Oltre alla squadra inglese, ha ottenuto qualche presenza tra Everton e Besiktas. Nella classifica di Sportbible, lo troviamo al sesto posto.

5. Mario Balotelli

Quinto posto per Super Mario. L’attaccante italiano non ha bisogno di presentazioni: tra gli altri club, ha militato anche nel Manchester City, nel Liverpool, e nelle due milanesi. A causa dei suoi comportamenti a volte sopra le righe, si è trovato spesso ad avere problemi con le sue squadre, motivo per cui ha girato un po’ per l’Europa. Attualmente, gioca al Al-Ittifaq.

4. Paul Scholes

Centrocampista inglese, ha dedicato tutta la sua carriera ad una sola squadra, il Manchester United. Con i Red Devils ha vinto praticamente tutto, ma nella classifica di Sportbible occupa il quarto posto tra i giocatori più sopravvalutati di sempre.

3. Zlatan Ibrahimovic

Il campione svedese occupa il terzo posto di questa speciale classifica. Nella sua carriera, ha vestito le maglie di 10 club diversi sparsi in giro per l’Europa (ad eccezione del LA Galaxy negli Stati Uniti), vincendo molti trofei. Forse, quello che gli è mancato per essere considerato una leggenda all’unanimità, è la Champions League.

2. Paul Pogba

Secondo posto per il centrocampista francese. Campione del mondo con la Francia, ai tempi della Juventus era considerato uno dei migliori calciatori nel suo ruolo. E’ stato fermo due anni per una sentenza del 2023 del Tribunale Nazionale Antidoping che lo ha condannato in quanto trovato positivo al DHEA durante un controllo. Terminata la squalifica, nel 2025 torna in campo con il suo attuale club, il Monaco. A causa di problemi fisici, però, ha collezionato fin qui solamente 3 presenze.

1. Neymar

In cima alla classifica troviamo Neymar. O Ney è stato spesso paragonato a Pelè, ha avuto visibilità grazie soprattutto al Mondiale del 2014 giocato in Brasile. Ha militato per 4 anni al Barcellona e 6 al Paris Saint-Germain. A causa di numerosi infortuni è finito lontano dall’Europa, prima in Arabia Saudita all’Al-Hilal, poi al Santos in Brasile, dove milita tuttora.

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Riccardo Tombolini