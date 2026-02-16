Giorni di fuoco quelli che stanno vivendo i romanisti nelle ultime settimane. Si sta parlando, infatti, di un possibile ritorno di Francesco Totti in società e, si sa, quando si parla del “pupone”, la capitale si ferma. Nelle ultime due partite casalinghe della Roma, l’ex capitano è apparso in tribuna allo stadio Olimpico, e se all’inizio poteva sembrare un caso, le ultime voci hanno confermato che non lo è.

Totti, in realtà, aveva già ricoperto un ruolo dirigenziale nella Roma. Dopo il ritiro dal calcio giocato nel 2017, il campione romano era entrato subito in società, già dalla stagione successiva (2017-2018). Ma, complici il rapporto difficile con l’allora presidente della Roma, James Pallotta, e le divergenze interne su quello che sarebbe dovuto essere il suo ruolo, abbandonò nel 2019 carica e società, promettendo di non tornare per molto tempo, almeno fino a che la Roma sarebbe stata sotto quella gestione.

Da allora, sono passati 7 anni e cambiate tante cose nel mondo Roma, e mai come adesso il ritorno in società di Francesco Totti è stato così vicino. Ne ha parlato lo stesso ex capitano ai microfoni di Sky Sport, confermando tutto per la prima volta: “Le voci sul mio ritorno sono vere. Stiamo parlando e discutendo alcuni dettagli, stiamo decidendo qual è la decisione migliore per tutti”. Poi, l’apprezzamento a Gasperini: “Sta facendo un gran lavoro e ha avuto un impatto importante, noi stiamo tutti vicino e dietro a lui per tornare in Champions. Lo conosco, siamo stati a cena fuori e abbiamo parlato un po’ di tutto”.

C’è incertezza sul ruolo che, se tutto andasse in porto, assumerebbe una volta rientrato in società. Le prime indiscrezioni parlerebbero di un incarico da consulente esterno nei primi mesi, per poi diventare più solido e centrale col passare del tempo. I Friedkin non vorrebbero rinunciare alla figura di Totti, tanto che lo vorrebbero anche come testimonial del centenario (2027) e per il nuovo stadio.

Per il ritorno di Francesco Totti in società, dunque, mancherebbe solo l’ufficialità. Alcuni già si chiedono se farebbe bene, c’è chi sostiene che non sia abbastanza competente per ricoprire un ruolo dirigenziale. Intanto, Roma e i romanisti gradiscono e scalpitano per rivedere in azione la figura più importante della storia della Roma. La storia potrebbe non essere finita.

Riccardo Tombolini