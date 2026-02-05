Francesco Totti può tornare a ricoprire un ruolo dirigenziale nella Roma. È Claudio Ranieri a prospettare lo scenario in un’intervista di Sky Sport, che ne anticipa il contenuto. “I Friedkin ci stanno pensando, Francesco è parte della Roma”, ha detto l’ex allenatore giallorosso e oggi consulente della società. Non ci sarebbe alcuna decisione definitiva al riguardo, ma solo una valutazione su una nuova figura dirigenziale, tecnica, da inserire all’interno di una struttura societaria che ha già conosciuto qualche attrito in questi mesi tra Gasperini e il direttore sportivo Massara. Nel corso degli anni, Totti aveva ribadito di non essere stato cercato dall’attuale proprietà: “Nessuno mi ha mai chiamato, e sinceramente non me lo aspettavo. Se mi cercassero, mi metterei seduto ad ascoltarli”. Totti aveva già vestito i panni del dirigente, dall’estate del 2017 a quella del 2019, sotto la presidenza Pallotta, dando poi le dimissioni lamentando “di non aver mai avuto un ruolo attivo o decisionale”.

