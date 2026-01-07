Bluff o verità? Il ritorno in bianconero di Federico Chiesa è l’ultima suggestione del calciomercato invernale, che continua a crescere nonostante qualche smentita delle parti. Per l’ex juventino, trasferitosi a Liverpool nell’estate del 2024 per 12 milioni di euro più 3 di bonus un ritorno in Italia sarebbe gradito, e il club inglese non ne ostacolerebbe l’addio. Dopo una prima stagione difficoltosa frenata da tanti problemi fisici, l’attuale si è aperta con due gol, salvo poi finire ai margini della rosa con annessa esclusione dalla lista UEFA. Problemi che hanno spinto il calciatore a chiedere ai suoi agenti di lavorare ad un possibile trasferimento già nella finestra di gennaio.

Chiesa, Spalletti tra bluff e verità

La trattativa con la Juventus, al primo posto tra le sue scelte, potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito con obbligo di riscatto, destinata a prendere un’accelerata nelle prossime ore, mentre la società bianconera – va registrato – si preoccupa di spegnere il fuoco. Interpellato su un possibile arrivo del calciatore poco prima della partita tra Sassuolo e Juventus, Luciano Spalletti ha smentito trattative avanzate. “Mi fa piacere che mi diate la notizia di Chiesa – ha detto il tecnico toscano – anche perché non abbiamo ancora fatto delle vere e proprie riunioni di mercato. Per quanto ne so io è un discorso buttato lì e non c’è niente di concreto”.

Chiesa, la Juve aspetta segnali dal Liverpool

Di tutt’altro avviso l’esperto di mercato Fabrizio Romano: “La Juve ci sta lavorando ed ha un’apertura da parte del calciatore. Serve pazienza ed aspettare segnai dal Liverpool”, con i reds che potrebbero cedere sulle condizioni dell’obbligo di riscatto. Nell’ultima richiesta, il club inglese aveva fatto presente di voler rientrare nell’investimento fatto due estati fa, un tesoretto che la Juventus dovrebbe accantonare con qualche cessione imminente. Nel 4-2-3-1 di Spalletti, Chiesa si inserirebbe alla perfezione.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco