Raggiungere l’accordo con l’Atletico Madrid per convincerlo a privarsi di Raspadori non era facile. Massara ci era riuscito, portando via l’ok per l’arrivo in saldo di un giocatore acquistato soltanto sei mesi prima, che in Spagna non aveva trovato lo spazio sperato. Peccato che a mancare era la volontà del calciatore.

Calciomercato Roma, Raspadori ha già rifiutato

Eppure ieri sera “Jack” ha avuto la conferma del suo impiego marginale: è entrato al minuto 72 contro la Real Sociedad nell’1-1 finale. Per qualche tempo, la storia dell’attaccante desideroso di riconquistare la Nazionale in vista del possibile mondiale estivo giocando titolare in Serie A ed Europa League, poteva convincere. A farlo titubare è stato forse l’inserimento di un’altra squadra italiana, o forse l’incertezza sul gettare la spugna così presto nel suo primo anno all’estero, ma la volontà di abbracciare il progetto dei giallorossi – e ora ne prende atto tutta la città – non è stata mai manifestata apertamente. L’interessamento della Roma di Gasperini, vogliosa di fare di Raspadori la seconda punta da affiancare ad un centravanti di peso per aumentare lo scarso bottino offensivo, era palese fin dall’apertura del mercato, e di tempo per decidere e immaginare la sua seconda parte di stagione il calciatore ne ha avuto. Ben più dei 3-4 giorni chiesti all’Atletico una volta comunicatogli il raggiungimento dell’accordo con la Roma, e da quanto filtra la risposta attesa in queste ore non può che essere negativa. Oltretutto, come potrebbe presentarsi nella Capitale dopo aver titubato così tanto tempo?

Rebus Zirkzee. Ora Massara cerca le alternative

Una trattativa già tramontata, con i colchoneros in procinto di volare per l’Arabia Saudita, dove giovedì affronteranno il Real Madrid nella semifinale di Supercoppa Spagnola. Raspadori vuole esserci, si sente ancora un giocatore dell’Atletico, anche se sa di correre il rischio di restare una riserva. Chi ha fretta, è la Roma. Solo 20 gol fatti in 18 partite: c’è bisogno d’ossigeno che non è pronto nemmeno in Inghilterra, dove Zirkzee – centravanti promesso sposo da mesi – dopo aver contribuito all’1-1 del Manchester United contro il Leeds con un assist da neo-entrato al compagno Cunha, posta una storia Instagram scrivendo “ci riproveremo la prossima settimana”. Parole che non si addicono ad un partente, che potrebbe potenzialmente conquistare una migliore posizione in rosa ora che il tecnico Amorim è stato esonerato. Piove sul bagnato per Massara, rimasto spiazzato da due situazioni complesse, che potrebbe trovarsi a ribaltare completamente il piano attaccanti, in un gennaio in cui – con tre competizioni da giocare – la Roma è chiamata a fare gli straordinari, senza sicurezza di trovare la rete.

