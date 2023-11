La pace in diretta tra Francesco Totti e Luciano Spalletti e il primo annuncio in vista del prossimo festival di Sanremo che sarà presentato da Amadeus e vedrà come super ospite e co-conduttore Marco Mengoni, l’ultimo vincitore della kermesse. Riparte col botto “Viva Rai2” ideato da Rosario Fiorello, direttore artistico, autore e protagonista assoluto.

Tra gli ospiti della prima puntata, in onda quest’anno nel glass al Foro Italico a Roma (dopo il trasloco forzato da via Asiago in seguito alle proteste dei residenti), Amadeus e Marco Mengoni. “Essendo stato il vincitore dell’ultima edizione – ha detto Amadeus – Marco Mengoni sarà il super ospite musicale della prima puntata, ma c’è molto di più: Marco Mengoni sarà il co-conduttore” dell’edizione 2024. Amadeus e Mengoni sono arrivati – in ritardo – alla nuova location del programma su una macchina addobbata di fiori, con la scritta Sanremo 2024. “Siete la coppia dell’anno”, ha commentato Fiorello. Il collegamento iniziale era partito con Mengoni e Amadeus travestiti da mimi silenziosi proprio in via Asiago per non disturbare il vicinato.

Totti sul campo dell’Olimpico: “Più gol sotto la Sud”

Tra gli ospiti della prima puntata di “Viva Rai2” anche Francesco Totti. Prima il collegamento dallo stadio Olimpico, con Totti in mezzo al campo che saluta Fiorello: “Dove ho fatto più gol? Nella porta sotto la Curva Sud”. Una volta arrivato in studio Fiorello fa sedere Totti e dopo pochi secondi chiama Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale ed ex allenatore della Roma. “Sai chi c’è alla mia sinistra Luciano? C’è Francesco Totti, hai presente quel centrocampista (“No ma qua centrocampista” corregge Totti), quell’attaccante che avevi qui quando allenavi la Roma. Francesco vi volete dire qualcosa qua in diretta, vi date un appuntamento per questo abbraccio?” dice Fiorello.

Da Fiorello la pace tra Totti e Spalletti: “Ora mi sento meglio”

Il riferimento è alle parole di Totti che la scorsa settimana al Corriere della Sera aveva anticipato di voler chiarire dopo anni con Spalletti per l’ultimo anno burrascoso vissuto insieme alla Roma. E il ct della Nazionale risponde: “Sto abbastanza bene, grazie. Ora mi sento anche un po’ meglio. Dov’è l’appuntamento? Sarebbe bello che lui venisse insieme a me a trovare gli amici in comune che abbiamo al Bambino Gesù, una cosa insieme, per donarla anche un po’ agli altri. Mi sembrerebbe brutto andare a fare un aperitivo io e lui, andare a una cena io e lui soltanto. Meglio donare quel momento a tanti bambini che conosciamo, con i quali abbiamo condiviso molte emozioni nella Roma”.”Va bene”, risponde l’ex capitano giallorosso. “E pace fu”, il commento di Fiorello.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo